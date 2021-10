Identifican al temido y desalmado 'Asesino del Zodiaco' Las autoridades aseguran que han dado con el nombre del homicida que aterrorizó la ciudad de San Francisco, California, en los años 1960. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de 50 años de incógnita, y hasta populares versiones cinematográficas, las autoridades finalmente han dado con la identidad del temido homicida serial, mejor conocido como el Asesino del Zodiaco. De acuerdo a un equipo dedicado a resolver casos fríos, un bosquejo y varias anotaciones del criminal, llevaron a dar con su paradero, según Fox News. El grupo multidisciplinario de alrededor de 40 investigadores privados y expertos forenses, que incluye ex agentes del FBI, criminalistas y profesores —conocido como The Case Breakers—, asegura que el hombre responsable de los acertijos irresolubles y las terribles y brutales muertes en el área de la bahía del estado dorado, responde al nombre de Gary Francis Poste. El reporte de siete páginas (en inglés) emitido como comunicado de prensa este miércoles 6 de octubre explica los detalles y las evidencias forenses de la investigación. Desafortunadamente para los familiares de las víctimas, Poste falleció en el 2018, pero los investigadores no dudan de su identidad, ya que tenía cicatrices en la frente que coinciden con las de un bosquejo emitido durante su búsqueda. Además, la exagente Jen Bucholtz, explicó que otras pistas encontradas en sus anotaciones, fueron utilizadas para finalmente dar con su paradero. "Tienes que saber el nombre completo de Gary para poder descifrar esos anagramas", dijo Bucholtz. "No creo que haya habido otra manera de descubrirlo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sketch of the "Zodiac" Killer Sketch of the "Zodiac" Killer | Credit: San Francisco police/Getty La revelación del nombre del asesino se da a escasos tres meses desde que el ingeniero francés Faycal Ziraoui, asegurara que había resuelto el misterio de su identidad en tan solo 14 días, tras leer un artículo que publicaba cifras atribuidas aparentemente al asesino, de acuerdo al New York Times. Emocionado por sus resultados, Ziraoui publicó mensajes y videos sobre su descubrimiento en varios sitios digitales dedicados al asesino del zodiaco, que retaron su información. Eventualmente, Ziraoui envió sus resultados al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y a la policía de San Francisco. En su momento, ambas agencias declinaron hablar sobre el tema, alegando que había una investigación abierta del caso. De acuerdo a reportes, el sello distintivo del asesino era utilizar una serie de cuatro cifras compuesta por letras y símbolos, que era enviada a los medios de comunicación, con avisos y advertencias sobre sus acciones, prometiendo revelar su identidad. Entre los primeros acertijos enviados, el hombre reveló que le encantaba matar gente. Entre los códigos no resueltos se encontraron dos acertijos con la frase "Mi nombre es…..", sin dar a conocer su identidad. Hasta el momento se le atribuyen 37 asesinatos.

