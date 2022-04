Matan a joven hispana de 16 años mientras salía de su escuela en Nueva York: tenía "un futuro brillante" Angellyh Yambo murió el viernes pasado cuando salía de la escuela University Prep Charter High School en el Bronx; fue atacada con "arma fantasma" que se puede comparar por Internet. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angellyh Yambo Angellyh Yambo | Credit: Facebook La joven Angellyh Yambo de solo 16 años ha sido identificada como la víctima de un tiroteo que ocurrió el viernes pasado a la salida de una escuela en el condado del Bronx, en Nueva York, ciudad que ha visto un alarmante incremento en asesinatos y tiroteos callejeros. Los hechos ocurrieron hacia la 1:45 p.m., hora local, cuando la adolescente salía del plantel educativo University Prep Charter High School, en el sector de Woodstock, según confirmaron fuentes policiales a PEOPLE. Según se explica al aproximarse a la intersección de las calles 156 y la avenida St. Anne la víctima y otros dos adolescentes discutieron con un sujeto, posteriormente identificado como Jemiah Ryan de 17 años, quien abrió fuego. Yambo recibió heridas de bala que le perforaron el pulmón y fue trasladada al hospital Lincoln, donde se pronunció su muerte. Los otros dos heridos sobrevivieron al ataque. Angellyh Yambo Angellyh Yambo | Credit: GOFUNDME La policía arrestó a Jeremiah Ryan quien según reportes locales ha sido imputado con cargos de asesinato, intento de asesinato y posesión criminal de un arma, según informó Keechant Sewell, comisionado de la policía del Nueva York en una conferencia de prensa celebrada este sábado Jeremiah Ryan Jeremiah Ryan SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El comisionado Keechant lamentó el fallecimiento al asegurar que la jovencita tenía "un futuro brillante". En GoFundMe la familia ha realizado una colecta para ayudar a las familias Yambo y Henríquez en su incalculable pérdida. Según la publicación local El Diario la Prensa el acusado no tenía antecedentes penales y habría perpetrado el crimen con un "arma fantasma".

