¿Por qué los huracanes tienen nombre propio? Los huracanes llevan nombres de personas en vez de números o términos técnicos para evitar confusiones y facilitar la divulgación de alertas. El huracán Irma alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson que mide la intensidad de estos fenómenos meteorológicos. Azotó las pequeñas islas caribeñas de Anguila, Antigua y Barbuda, además de Puerto Rico. El gobernador de la Florida, Rick Scott, declaró que la tormenta podría devastar el estado. "Es más grande, más fuerte y más rápida que Andrew", dijo, en referencia al huracán que destrozó el sur de la Florida hace veinticinco años. La irrupción de Irma se produjo días después del paso del huracán Harvey por Texas, donde dejó al menos 60 muertos y unos $200,000 millones en daños materiales. ¿Por qué los huracanes tiene nombre propio?, ¿quién decide cómo llamarlos? En 1953 el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos creó una lista con nombres para las tormentas tropicales del Atlántico. Hasta hoy, ese listado se ha utilizado como patrón para otras regiones del mundo. La lista es actualizada anualmente por la Organización Meteorológica Mundial que tiene sede en Ginebra, Suiza. Según la BBC, usar nombres propios en vez de números o términos técnicos evita confusiones y, a su vez, facilita que las alertas sean divulgadas. Es así que cada año los huracanes se organizan en orden alfabético alternando nombres femeninos y masculinos. Las letras Q, U, X, Y y Z no pueden ser usadas. Los nombres de cada huracán son diferentes según la región y las listas de nombres, que son hechas en inglés, francés y español, y se reciclan cada seis años. Por ejemplo, la lista de nombres que usaron en el 2010 puede volver a usarse este año. Eso sí, los nombres de las tormentas que han generado una gran devastación se retiran para no usarse más. En lo que va del año han pasado seis huracanes por el Atlántico: Frankly, Gert, Harvey, Irma, Katia y José.

