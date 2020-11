Close

María Celeste Arrarás pide ayuda para los damnificados por el huracán ETA en Nicaragua, Honduras y El Salvador Poderosas imágenes del paso de ETA por Centroamérica. Todo lo que sabemos sobre este huracán categoría 4. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás se solidariza con los damnificados por el huracán ETA en Centroamérica. La reconocida periodista puertorriqueña compartió un mensaje en Instagram pidiendo ayuda para las familias afectadas. "En medio de la vorágine de las elecciones presidenciales muchos no se han enterado de que una gran tragedia está teniendo lugar en Centro America, por comenzar el azote del huracán ETA, categoría 4. Lo peor del fenómeno aún está por venir. Por eso, esta noche mis oraciones están con los habitantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, que tanto lo necesitan. Nuestros hermanos en esos países también van a necesitar de toda nuestra ayuda de auxilio", escribió la presentadora. Las imágenes de la destrucción que ya ha causado ETA son impresionantes, pero los días más difíciles están por venir. Image zoom Credit: (INTI OCON/AFP via Getty Images) El huracán ha traído lluvias torrenciales y vientos de 145 millas por hora a Puerto Cabezas en Nicaragua, una empobrecida zona donde la tormenta ha destruido techos y ha derrumbado árboles. El Centro Nacional de Huracanes predice inundaciones y una marejada de hasta 21 pies de altura en la costa. La tormenta se está moviendo a un lento paso de tres millas por hora. Según los expertos, podría ser el mayor desastre natural en esta zona desde el paso del huracán Felix en el 2007, que causó al menos 130 muertes. Image zoom Credit: (Yosep Amaya/Getty Images) El diario The Washington Post reporta que según fuentes oficiales nicaragüenses, han evacuado a más de 3,000 personas a más de 15 albergues, usando escuelas e iglesias en Puerto Cabezas como centros de refugio. Muchos residentes que viven en islas por la costa de Nicaragua fueron evacuados en embarcaciones. La débil infraestructura de muchos hogares no resistirá el azote de ETA. Supermercados locales ya han reportado escasez de alimentos y otros artículos esenciales. El huracán podría afectar la agricultura, destruyendo cultivos que son la fuente principal de ingreso de muchas familias. También se esperan cortes en la electricidad que podrían durar hasta dos semanas. Image zoom Credit: (INTI OCON/AFP via Getty Images) El gobierno nicaragüense ha mandado 88 toneladas de comida a comunidades costeras que serán las más afectadas, añade The Washington Post. Se espera que los vientos se debiliten cuando el huracán se mueva hacia el norte camino a Managua el miércoles. Sin embargo hay advertencias de hasta 35 pulgadas de lluvia que podrían ocasionar peligrosos derrumbes. Image zoom Credit: (INTI OCON/AFP via Getty Images) Estas lluvias torrenciales podrían generar inundaciones "catastróficas" y derrumbes que podrían ocasionar muertes en varios lugares de Centroamérica, alertó el Centro Nacional de Huracanes. Image zoom Credit: (Yosep Amaya/Getty Images) Además de Nicaragua, se proyecta que ETA impacte a Jamaica, Honduras, El Salvador, Haití, el sur de México y las Islas Caimán. Nuestras oraciones están con las familias afectadas por este desastre natural.

