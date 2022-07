Humberto Zurita confiesa que no quiere ser abuelo El actor es padre de los galanes Sebastián y Emiliano Zurita, que protagonizan la serie Cómo sobrevivir soltero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Contrario a varios de sus colegas artistas que presumen a sus nietos en las redes sociales, el actor Humberto Zurita no está interesado en ayudar a criar o consentir a ningún retoño de sus hijos. Así que ha aconsejado a los galanes Sebastián y Emiliano Zurita a guardar el título de padre para un futuro muy lejano. "No me veo como abuelo. Yo ya eduqué a mis hijos y todos me dicen lo bonito que es ser abuelo. Si se me da, qué bueno, pero no es algo que añore", expresó el legendario artista al programa de entretenimiento Sale el sol. Eso, porque no piensa que sus hijos estén en una etapa para lidiar con una responsabilidad de esa magnitud y prefiere que disfruten su vida antes de comprometerse con la crianza y educación de un hijo. "Ahorita más que nunca, la edad de mis hijos todavía les da para que estén como su serie (Cómo sobrevivir soltero) y vivir solteros", aseguró el actor de 67 años. "Estoy enamorado de mis hijos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sebastian, Humberto, y Emiliano Zurita Credit: Mezcalent Sobre todo porque Sebastián y Emiliano se encuentran completamente enfocados en su carrera artística, algo que llena de orgullo al actor, al mismo tiempo que agradece el apoyo hacia su familia, incluyendo a la fallecida actriz argentina Christian Bach. "Sebastián y Emliano orgullosos deberían de estar con lo bien que han hecho las cosas. Estoy agradecido con la vida, con el público, con ustedes [los medios de comunicación], con el medio que los ha arropado tan lindo y con tanto apoyo", expresó. Durante el programa, el actor no pudo evitar hablar del amor de su vida, quien falleció hace alrededor de tres años, y aseguró que Christian continúa presente en su diario vivir. "Christian está en mi corazón, en el corazón de sus hijos y cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella está siempre con nosotros y el cuerpo no es sólo más que un vehículo de transición para mí y ella ya lo transitó. Nos dejó muchísimos años de alegría, amor, nos enseñó a conocer el amor y la gratitud", puntualizó.

