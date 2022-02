Padre publicó una selfie en sus redes sociales con sus hijos antes de matar a los niños y luego suicidarse Humberto Christian Tovar Zapata, un padre en Florida, publicó una selfie con sus hijos en sus redes sociales antes de matar a los niños y luego quitarse la vida. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un padre publicó una selfie sonriendo con sus hijos en sus redes sociales antes de matar a los niños y luego suicidarse, reportó el diario The New York Post. La tragedia ocurrió en Florida y la foto fue publicada una hora antes de doble homicidio y suicidio. Humberto Christian Tovar Zapata, de 41 años, compartió la foto en blanco y negro en sus redes sociales a las 8:36 p.m. En la imagen se le ve sonriente junto a sus pequeños: Baleria Tovar, de 12 años, y Matías Tovar, de 9 años. A las 9:26 p.m. esa misma noche, la policía recibió una llamada reportado un tiroteo a las afueras de un complejo de apartamentos en Miami Lakes, Florida. No se sabe si la foto con los niños fue tomada ese mismo día o era una foto antigua que el padre había tomado otro día. La madre de los niños —quien se había separado de Tovar Zapata— encontró los cadáveres de su expareja y de los hijos de ambos. Humberto Christian Tovar Zapata Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras salir a buscar a sus hijos, la madre encontró los tres cuerpos sin vida cerca de un canal al lado del complejo de apartamentos. Tovar Zapata y los niños fueron encontrados muertos tras sufrir varios impactos de bala. Las autoridades encontraron una pistola cerca del cuerpo de Tovar Zapata. La madre de Tovar Zapata, Luz Kutnitz, dijo a Local 10 News que su hijo y la madre de los niños habían estado casados por 12 años pero se separaron en agosto del año pasado. Kunitz dijo que su hijo padecía de bipolaridad y necesitaba ayuda psicológica pero nunca quiso tomar medicamentos.

