Arrestan a un hispano en El Paso, Texas, por ofrecer curas falsas para la COVID-19 Su negocio promovía tratamientos por medio de Facebook incluyendo faciales "de vampiro", transfusiones y "medicina cubana regenerativa". Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de El Paso, TX, fue detenido por ofrecer curas y tratamientos falsos en contra de la COVID-19 y sin tener licencia médica. El sujeto promovía sus tratamientos por medio de Facebook prometiendo faciales "de vampiro", infusiones y "medicina cubana regenerativa". El negocio estaría afiliado con otra oficina en Ciudad Juárez, México. Hugo Chico, de 39 años, fue detenido el pasado 5 de octubre por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas luego de una operación encubierta realizada en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El operativo dio inicio luego de que en julio pasado se recibieran quejas anónimas en la línea Crime Stoppers alertando que el hombre estaba ofreciendo tratamientos médicos y preventivos en contra del coronavirus novel. Según dicha pista Chico estaría cobrando cientos de dólares a sus 'pacientes'. El sospechoso anunciaba sus terapias por medio de Facebook en la página “Centro de Medicina Fisica y Rehabilitacion”, según informó la oficina de John F. Bash, Fiscal General del Distrito Sur en Texas, por medio de un comunicado. El sitio anunciaba servicios de belleza tales como faciales "de vampiro" y transfusiones. "Otro suero para el Jefe. Ya con eso no hay más problemas de COVID-19 [su] sistema inmunológico es del 100%," rezaba uno de los posts del sitio que fue desactivado, según reporta El Paso Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicha página fue clausurada gracias a una orden de restricción temporal obtenida por la fiscalía y bajo las sospechas de que el acusado llevaba a cabo actividades de fraude electrónico y que potencialmente lastimaría a sus víctimas. Chico fue acusado de practicar medicina sin licencia y salió libre el martes 7 bajo fianza de $40,000. Por el momento la corte ha prohibido al sospechoso y a sus empleados realizar o brindar cualquier servicio relacionado con el tratamiento o prevención de la COVID-19. --- Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Arrestan a un hispano en El Paso, Texas, por ofrecer curas falsas para la COVID-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.