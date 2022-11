El horario de todos los partidos del Mundial de Qatar: ¿quién ganará? El evento deportivo más esperado del mundo dará inicio este domingo 20 de noviembre. Aquí está el horario de todos los partidos de la fase de grupos la Copa del Mundo, que se podrán ver por Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El evento deportivo más esperado del mundo está listo para ponerse en marcha Qatar ha sacado la alfombra roja para recibir a millones de aficionados al Mundial de 2022, que disfrutarán de reñidos encuentros entre las 32 selecciones participantes. Este domingo 20 de noviembre la selección anfitriona se enfrentará a Ecuador en su partido inaugural. El duelo se jugará en el estadio Al Bayt, uno de los ocho recintos construidos especialmente para la ocasión. La fase de selección se llevará a cabo del 20 de noviembre al 2 de diciembre, mientras que los octavos de final del 3 al 6 de diciembre. Los cuartos de final serán el 9 y 10 de diciembre. Las semifinales están contempladas para el 13 y 14 de diciembre y el partido por el tercer lugar se llevará a cabo el sábado 17 de diciembre. Todos los encuentros podrán verse en Estados Unidos por Telemundo o Universo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No será hasta el domingo 18 de diciembre que se conozca al nuevo ganador de la Copa del Mundo. ¿Quién se llevará el prestigioso trofeo? A continuación, tenemos las fechas y horarios de la primera fase para que no te pierdas ningún partido a través de Telemundo. * Los horarios son de la Costa Este. Domingo 20 de noviembre 11 am: Qatar vs. Ecuador Lunes 21 de noviembre 8 am: Inglaterra vs. Irán Lunes 21 de noviembre 11 am: Senegal vs. Holanda Lunes 21 de noviembre 2 pm: USA vs. Gales 22 de noviembre 5 am: Argentina vs. Arabia Saudí Martes 22 de noviembre 8 am: Dinamarca vs. Túnez Martes 22 de noviembre 11 am: México vs. Polonia Martes 22 de noviembre 2 pm: Francia vs. Australia Miércoles 23 de noviembre 5 am: Marruecos vs. Croacia Miércoles 23 de noviembre 8 am: Alemania vs. Japón Miércoles 23 de noviembre 11 am: España vs. Costa Rica Miércoles 23 de noviembre 2 pm: Bélgica vs. Canadá Jueves 24 de noviembre 5 am: Suiza vs. Camerún Jueves 24 de noviembre 8 am: Uruguay vs. Corea del Sur Jueves 24 de noviembre 11 am: Portugal vs. Ghana Jueves 24 de noviembre 2 pm: Brasil vs. Serbia Viernes 25 de noviembre 5 am: Gales vs. Irán Viernes 25 de noviembre 8 am: Qatar vs. Senegal Viernes 25 de noviembre 11 am: Holanda vs. Ecuador Viernes 25 de noviembre 2 pm: Inglaterra vs. USA Sábado 26 de noviembre 5 am: Túnez vs. Australia Sábado 26 de noviembre 8 am: Polonia vs. Arabia Saudí Sábado 26 de noviembre 11 am: Francia vs. Dinamarca Sábado 26 de noviembre 2 pm: Argentina vs. México Domingo 27 de noviembre 5 am: Japón vs. Costa Rica Domingo 27 de noviembre 8 am: Bélgica vs. Marruecos Domingo 27 de noviembre 11 am: Croacia vs. Canadá Domingo 27 de noviembre 2 pm: España vs. Alemania Lunes 28 de noviembre 5 am: Camerún vs. Serbia Lunes 28 de noviembre 8 am: Corea del Sur vs. Ghana Lunes 28 de noviembre 11 am: Brasil vs. Suiza Lunes 28 de noviembre 2 pm: Portugal vs. Uruguay Martes 29 de noviembre 10 am: Ecuador vs. Senegal Martes 29 de noviembre 10 am: Holanda vs. Qatar Martes 29 de noviembre 2 pm: Irán vs. USA Martes 29 de noviembre 2 pm: Gales vs. Inglaterra Miércoles 30 de noviembre 10 am: Túnez vs. Francia Miércoles 30 de noviembre 10 am: Australia vs. Dinamarca Miércoles 30 de noviembre 2 pm: Arabia Saudí vs. México Miércoles 30 de noviembre 2 pm: Polonia vs. Argentina Jueves 1 de diciembre 10 am: Croacia vs. Bélgica Jueves 1 de diciembre 10 am: Canadá vs. Marruecos Jueves 1 de diciembre 2 pm: Japón vs. España Jueves 1 de diciembre 2 pm: Costa Rica vs. Alemania Viernes 2 de diciembre 10 am: Corea del Sur vs. Portugal Viernes 2 de diciembre 10 am: Ghana vs. Uruguay Viernes 2 de diciembre 2 pm: Camerún vs. Brasil Viernes 2 de diciembre 2 pm: Serbia vs. Suiza

