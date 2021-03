Close

Liberan a hondureño detenido durante casi 15 meses por cruzar un semáforo rojo Javier Castillo Maradiaga, de 27 años, fue detenido en 2019 cuando salía de la fiesta de cumpleaños de su hermano, en el Bronx; no renovó su DACA. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un inmigrante hondureño de 27 años fue liberado después de permanecer casi 15 meses detenido en Nueva Jersey por haber cruzado una calle cuando estaba la luz roja. Javier Castillo Maradiaga fue recibido por su madre, amigos y familia al emerger este miércoles de un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) donde se le recluyó tras el incidente ocurrido el 14 de diciembre de 2019 cuando el muchacho salía de la fiesta de cumpleaños de su hermano Jason, en el Bronx. Katherine Polk Failla, la juez federal del Distrito Sur de Nueva York encargada del caso, ordenó la suspensión de su deportación del joven quien antes del arresto fue beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en su Infancia (DACA). Su situación se complicó pues no había renovado su estatus migratorio con lo cual al ser detenido entró en un proceso de deportación. "Estoy muy feliz y agradecido por todo el amor y apoyo que he estado recibiendo, especialmente de personas que no me conocen personalmente", dijo emocionado a Pix-11 al ser liberado. "Este es un país de esperanza", exclamó agradecida Alma Maradiaga. Alma Maradiaga, madre del recién liberado, y quien se desempeña como trabajadora esencial en un hospital de Nueva York, según reporta Impacto Latino. "Gracias a la comunidad y su lucha, ahora puedo abrazar a mi hijo una vez más". La deportación de Castillo Maradiaga fue programada en tres ocasiones distintas, pero en todas ellas se canceló o su nombre fue removido de los listados de ICE ante la indignación que creó su caso en la comunidad. Image zoom Credit: Twitter/@unlocal Image zoom Credit: Ron Adar/SOPA Images/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El arresto de Madariaga dio pie a la movilización de activistas y líderes locales, incluyendo Ritchie Torres, nuevo congresista de El Bronx, quienes incansables abogaron por la liberación del muchacho que ha vivido en este país desde que tenía aproximadamente 7 años. En Change.org se estableció una campaña para reunir firmas apoyando la liberación del muchacho y que hasta el momento ha reunido más de 41,350 nombres. "Javier finalmente se reunirá con su familia y su comunidad en el Bronx", exclamó el concejal Torres al mencionado noticiero. "Esta pesadilla finalmente llegará a su final".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Liberan a hondureño detenido durante casi 15 meses por cruzar un semáforo rojo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.