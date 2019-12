Lugares vistos en películas navideñas que puedes visitar en la vida real By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Zillow.com ¿Alguna vez has querido ver los lugares donde se filmaron tus películas navideñas favoritas? ¡No te quedes con las ganas! Aquí te mostramos algunos de esos lugares que puedes visitar en persona. Empezar galería Home Alone Image zoom Zillow.com La casa de la familia McCallister donde se desarolló gran parte de la trama de esta popular película navideña se encuentra en Winnetka, Illinois. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Home Alone 2: Lost in New York Image zoom Chris Hondros/Getty Images Cuando el personaje de Macaulay Culkin, Kevin McCallister, se encontró solo nuevamente durante la Navidad, decidió quedarse en este icónico hotel de Nueva York, The Plaza. 2 de 9 Applications Ver Todo A Christmas Story Image zoom Getty Images Esta casa ubicada en Cleveland, Ohio, es ahora un museo dedicado a la película A Christmas Story. En la misma los fanáticos pueden ver disfraces originales, accesorios y otros recuerdos de esta ya clásica película navideña. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Elf Image zoom Frances M. Ginter/Getty Images Partes de esta comedia navideña fueron filmadas en una de las atracciones más populares de Nueva York: el Empire State Building. 4 de 9 Applications Ver Todo It's A Wonderful Life Image zoom Jay Jones/for the Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images El director Frank Capra nunca confirmó oficialmente la inspiración del lugar donde esta película se desarrolló — Bedford Falls— pero se cree que fue Seneca Falls, Nueva York. De hecho, los residentes del área organizan un evento cada diciembre para celebrar el aniversario de la cinta. 5 de 9 Applications Ver Todo Love Actually Image zoom Leon Neal/Getty Images El personaje interpretado por Hugh Grant —el primer ministro de Inglaterra— vivía aquí, 10 Downing Street. En sí, puedes visitar varios lugares en Londres donde se filmó la película. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Miracle on 34th Street Image zoom STAN HONDA/AFP via Getty Images No solo puedes visitar la tienda en la calle 34 de Nueva York, mejor conocida como Macy's, sino que también puedes hacer algunas compras para poner debajo de tu arbolito. 7 de 9 Applications Ver Todo The Holiday Image zoom Ivan Dmitri/Michael Ochs Archives/Getty Images Lamentablemente, Rosehill Cottage, la adorable casita donde vivió el personaje de Kate Winslet en esta película, no es real. Pero el pueblo, Shere, en Surrey, Inglaterra, sí lo es. 8 de 9 Applications Ver Todo The Santa Clause Image zoom Chris Weeks/FilmMagic Esta película navideña de Tim Allen se filmó en Oakville, un suburbio de Toronto, Canadá. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

