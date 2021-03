Drogan y violan a muchacha que estaba de spring break en Miami, luego murió Christine Englehardt , de 24 años, falleció luego de que dos hombres le dieran una "píldora verde" y la atacaran en el cuarto de su hotel. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Christine Englehardt, una joven de 24 años que viajó a Miami, Florida para pasar el spring break, falleció luego de que dos sujetos presuntamente la drogaran y la violaran luego de darle una "píldora verde". Los hechos ocurrieron el jueves pasado hacia la 1:00 a.m., hora local. Cámaras de seguridad del hotel Albion, ubicado en el 1650 de James Avenue, captaron a la joven originaria de Pennsylvania entrando al lugar acompañada de dos hombres, identificados posteriormente como Evoire Collier, de 21 años y Dorian Taylor, de 24. Media hora después los sujetos fueron captados nuevamente en video abandonando el sitio a solas. Los sospechosos están acusados de haber drogado a la mujer para posteriormente abusar de ella sexualmente y robarle sus tarjetas de crédito que presuntamente usaron después en comercios de Miami Beach, según informó FOX-8, en Miami. Según las autoridades los sospechosos fueron detenidos el pasado sábado. Collier confesó a los investigadores que él y Tyler conocieron a la mujer en un restaurante local y que luego le dieron una "píldora verde". Posteriormente se fueron al hotel de la víctima donde sostuvieron relaciones sexuales. Se sospecha que la píldora en cuestión sería el fármaco Percocet, según detalla la agencia EFE. Dicha droga induce al sueño y que ésta le habría provocado una sobredosis a la víctima. Christine Englehardt Image zoom Credit: Facebook Dorian Taylor, Evorie Collier Image zoom Credit: Miami-Dade Corrections (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los reportes del incidente surgen en momentos en que la Florida acapara titulares tras un turbulento fin de semana en que se reportaron múltiples incidentes callejeros en las calles de Miami. Ante la situación, Raúl Aguila, administrador interino de la ciudad, emitió un toque de queda que tuvo que ser aplicado, en ocasiones, por la fuerza con la ayuda de gas pimienta y equipos SWAT de la policía. Dicho toque seguirá vigente hasta el 12 de abril cuando concluya la temporada de spring break. Desde finales de febrero y hasta la fecha la policía de Miami ha hecho más de 1,000 arrestos en las calles de Miami Beach.

