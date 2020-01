Pasajero procedente de México en cuarentena en Los Ángeles tras presentar síntomas del coronavirus Un pasajero que voló de México a Los Ángeles, California, en American Airlines se encuentra bajo estricta observación por parte de médicos que temen que sea portador del coronavirus. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una persona que viajó de México a Los Ángeles se encuentra bajo observación por médicos especialistas luego de presentar síntomas similares a los de alguien infectado por el coronavirus. El vuelo 2546 de la compañía American Airlines tocó suelo estadounidense el miércoles, 22 de enero, alrededor de las 6:45 p.m. y a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles un pasajero —que se desconoce si es hombre o mujer— fue inmediatamente transportado a un hospital cercano donde fue puesto en cuarentena. La sospecha de infección se produce cuando horas antes el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles había anunciado que “era muy posible” que se viera por lo menos un caso de coronavirus en dicha ciudad debido a la alta cantidad de vuelos que operan entre el sur de California y China, país donde se ha originado el virus. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reportes del diario Daily Mail, miembros del Departamento de Bomberos iniciaron un “proceso de contaminación profunda” en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles después de que el pasajero proviniente de México —cuya identidad no ha sido revelada— fue transportado al hospital para evitar la propagación de cualquier enfermedad. Hace dos días se confirmó el primer caso de una persona infectada por el virus en Estados Unidos, en el estado de Washington. Este primer paciente, de 30 años, provenía de la ciudad Wuhan, en China, considerado el epicentro del brote de este nuevo virus. De acuerdo con medios locales, el hombre de Washington se encuentra en condiciones estables y se está recuperando en el Centro Médico Regional de Providence, donde está siendo monitoreado por un robot para limitar el contacto físico con el personal de salud. Advertisement

