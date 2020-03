Hombre fingió ser gay para ganarse la confianza de una mujer y luego violarla Un hombre que violó a una mujer en Atlanta fingió ser gay para ganarse la confianza de su víctima. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre en Atlanta violó a una mujer tras convencer a su víctima de que él era gay para ganarse su confianza, confirmó PEOPLE. El crimen ocurrió en septiembre del 2015 y Taurence Callagain, de 36 años, recién fue encontrado culpable. El hombre le mintió a la mujer —cuya identidad no ha sido revelada— para que ella confiara en él y lo acompañara a su casa, donde la agarró por el cuello y la violó. La mujer es lesbiana y estaba en una relación con otra mujer cuando ocurrió la agresión. Callagain la amenazó con llamar a sus amigos para que la aguantaran si ella gritaba e intentaba pedir ayuda. La víctima reveló que escuchó la voz de otro hombre dentro de la vivienda y se sintió aterrorizada. Callagain conoció a la mujer en una estación de metro en Atlanta en agosto del 2015, según la fiscalía. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ellos montaban el mismo tren y eventualmente intercambiaron sus números de teléfono”, dice un comunicado de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton. “La víctima es lesbiana y estaba en una relación con una mujer cuando conoció al acusado. Callagain le hizo creer a la víctima que él era gay para que ella tuviera la impresión de que la relación de ambos era estrictamente platónica”. Según el comunicado, la mujer tomaba dos autobuses y un tren para llegar a casa después del trabajo y la noche del ataque había llegado tarde para tomar uno de los autobuses, por lo que este conocido le había ofrecido llevarla a casa en su auto, evitándole caminar una milla y media. “Callagain le dijo que primero él tenía que parar en su casa para recoger un poco de marijuana”, añade el comunicado. “Cuando llegaron, Callagain y la víctima entraron a la casa de él. En ese momento, la víctima pensó que iban a la habitación de Callagain a fumar marijuana juntos cuando él comenzó a estrangularla y a violarla violentamente”. Eventualmente la mujer logró escapar de la habitación de Callagain e irse de su casa. Luego de correr tres millas a su casa en medio de la noche, la mujer asistió a un centro medico para recibir tratamiento y llamó a la policía. La mujer describió el interior de la casa del acusado y la ropa interior de ella fue encontrada en el cesto de lavandería de él, detalla el comunicado. Antes de ser arrestado, Callagain le aseguró a los investigadores que el encuentro sexual fue consensual. El hombre está en espera de su sentencia. Advertisement

