Hombre de 70 años que venció el coronavirus recibe cuenta de más de $1 millón del hospital que lo atendió

Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 70 años que pasó varias semanas hospitalizado tras haberse contagiado de la COVID-19 recibió una factura de $1.1 millones del centro médico que lo atendió en Seattle. Según reportes del Seattle Times, Michael Flor permaneció 62 días interno en el Swedish Medical Center de Issaquah, en el estado de Washington, y quedó atónito cuando recibió la factura del hospital por un monto de $1,122,501.04. "¡Lo abrí y dije: ‘santa …’!", comentó Flor al periódico sobre el momento en que empezó a ver las 181 páginas que explicaban a detalle los casi 3,000 cargos relacionados a su hospitalización. "Me siento culpable por sobrevivir", agregó el hombre que sigue recuperándose en casa. Según el informe, más de $80,000 de la cuenta se atribuyen al uso de un respirador, a un costo de $2,835 por día. Además, durante su tiempo en el hospital, a Flor le fallaron varios de sus órganos, incluidos sus riñones, pulmones y corazón. “Tuve que mirarlo varias veces para ver si lo estaba viendo bien”, expresó de la cuenta la esposa de Flor, Elisa Del Rosario, según el Times. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La doctora Anne Lipke, especialista pulmonar y de cuidados críticos en el referido centro médico, dijo que el paciente se encontraba en un estado sumamente crítico y hubo momentos en que dudó de que lograría sobrevivir. "Estaba tan enfermo como se puede enfermar, básicamente con todos los sistemas de órganos cerrados", dijo Lipke. Sobre la astronómica deuda de Flor, el centro médico no respondió a una solicitud de la revista Time para hablar sobre el caso. Image zoom Getty Images Según Flor, ya que por su edad está asegurado con Medicare, es posible que no tenga que pagar el monto completo — o nada en absoluto— reportó el Seattle Times. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamiento, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

