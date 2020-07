Va una fiesta, se arrepiente y muere al otro día de coronavirus Thomas Macías estaba molesto consigo mismo por la “estupidez” de haber ido a una fiesta en medio del repunte de la pandemia y colgó un desgarrador mensaje en su Facebook en el que lamentó la decisión que, al final, le acabó costando la vida. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un residente de California murió a causa del coronavirus apenas un día después de haber compartido en sus redes sociales un mensaje en el que se mostró arrepentido de haberse reunido con amigos semanas atrás en una fiesta en medio del repunte de la pandemia en su estado. Thomas Macías, de 51 años, asistió a una parrillada en Lake Elsinore, al sur de Los Ángeles, el pasado junio y poco después comenzó a sentirse enfermo. El pasado 20 de junio colgó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que expresó que se arrepentía de haber puesto en riesgo su salud y llamaba a sus amigos a tomar conciencia de los peligros de la pandemia. "Salí hace un par de semanas, debido a mi estupidez puse en peligro la salud de mi madre y mis hermanas y de mi familia. Esta ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es broma. Si tienes que salir, usa una máscara y practica el distanciamiento social. Espero que, con la ayuda de Dios, pueda sobrevivir a esto", escribió el día antes de morir. Image zoom Facebook Según CNN, Macías trabajaba de camionero y tenía diabetes. Su cuñado, Gustavo López, explicó que había respetado la distancia social, pero se estaba sintiendo solo cuando decidió ir a la fiesta. "A donde quiera que iba hacía amigos al instante. Extrañaba a sus amigos y a su familia. Así que tan pronto como levantaron algunas de las restricciones, se sintió libre y desafortunadamente fue a esta reunión para estar con sus amigos y entonces este fue el resultado", dijo López en la entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Macías se hizo la prueba el 15 de junio, obtuvo su resultado positivo tres días después. Ya el 21 de junio fue llevado de emergencias al hospital porque no podía respirar y murió ese mismo día en horas de la noche, informó el Washington Post. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Va una fiesta, se arrepiente y muere al otro día de coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.