Un ladrón usa a su perro para robar a clientes de banco en la Florida La víctima más reciente del ladrón fue un hombre de 68 años que retiraba dinero de un cajero automático. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La policía de Fort Lauderdale, FL, solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de un maleante que utiliza a su mascota como un arma para robar y agredir a sus víctimas. De acuerdo a las autoridades, el sospechoso tiene como blanco a cualquier cliente bancario, especialmente aquellos que utilizan los cajeros automáticos. El pasado 2 de marzo, el agresor atacó brutalmente a un hombre de 68 años que retiraba dinero de un cajero, según un comunicado de la policía. Las imágenes de la cámara de vigilancia del cajero muestran al cliente siendo abordado por el sospechoso, quien arrastraba a su perro por detrás. Al instante, el sospechoso golpeó a la víctima en el rostro hasta dejarlo en el piso. La policía asegura que el maleante ordenó a su perro atacar a la víctima, mientras él continuaba golpeándolo y pateándolo, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crimen Crimen | Credit: FORT LAUDERDALE POLICE DEPARTMENT La víctima sufrió heridas en el alvéolo orbital y en una de sus piernas, causadas por las mordidas del perro, confirmó el detective Ali Adamson a People. "Si encontramos al sospechoso, será [acusado de] intento de robo con una arma letal y el perro es lo que califica como arma letal", dijo el detective. "Generalmente cuando escuchas algo con una arma letal, [piensas] una pistola, un cuchillo o cosas que son más comunes como armas y la gente no siempre piensa en un perro como arma, pero en este caso, si podemos identificar al sospechoso, esos cargos se le presentarían". Por el momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

