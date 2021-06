Un hombre de California es asesinado al intentar salvar a una mujer de su presunto secuestrador El sospechoso, que fuera novio de la mujer, enfrenta seis cargos criminales, por lo que podría pasar varios años en prisión. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Amigos de Roberto Conjeo Fletes aseguran que el joven era una persona de gran corazón, alguien que siempre brindaba una mano amiga a quien lo necesitara, incluso así fuera una desconocida que estaba siendo golpeada por su hoy exnovio. Desafortunadamente, ese deseo de ayudar al prójimo le causó la muerte. El domingo, Fletes intentó salvarle la vida a Jenny Downes sin imaginar que sería el último acto heroico que realizaría. De acuerdo a información compartida por el Departamento de Policía de Los Angeles, Downes estaba siendo violentada por su exnovio Shane Rayment cuando Fletes intentó intervenir y frustrar el secuestro de la mujer. La furia de Rayment en ese momento lo habría llevado a disparar su pistola contra Fletes, causándole la muerte. "Un hombre intentó intervenir y fue fatalmente herido por el sospechoso", informó la policía de esa localidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La fiscalía del condado concuerda que Rayment estaba forcejeando con su exnovia cuando Fletes intentó calmar la situación. "Es realmente trágico cuando un buen samaritano se convierte en víctima", comentó el abogado del distrito George Gascón a través de un comunicado. "Envío mis condolencias a su familia. El señor Fletes siempre será recordado por sus heroicas acciones hacia otros". Roberto Fletes Conejo Credit: GoFundMe El martes, dos días después de que Rayment disparara contra Fletes, la policía lo arrestó en un control de tráfico rutinario. En el vehículo se encontraba su exnovia, quien presentaba golpes y heridas menores. La mujer rechazó recibir asistencia médica y aseguró que lo haría en un futuro de ser necesario, reportó People. Se desconoce si ya presentó su declaración sobre lo sucedido. Por su parte, Rayment enfrenta seis cargos criminales que incluyen asesinato, secuestro, amenazas, robo en primer grado y posesión de un arma de fuego. Shane Rayment Credit: LAPD Amigos y familiares de Fletes intentan recaudar fondos a través de la página GoFundMe para cubrir sus gastos fúnebres. "El 6 de junio del 2021 perdimos a una persona muy importante en nuestras vidas. Atrás deja no sólo a su familia inmediata, sino a muchos amigos a quien amaba y respetaba", escribió el organizador de la página. "Roberto era un gran osito de peluche que ayudaba si lo necesitabas. Nuestra familia agradece desde el fondo de nuestro corazón por todo lo que han hecho por él y cómo se han unido en su memoria. Roberto jamás será olvidado". Si usted es víctima de violencia doméstica, favor de llamar a la línea de ayuda al 1-800-799-7233, las 24 horas del día, para obtener los recursos necesarios y alejarse de esa situación.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Un hombre de California es asesinado al intentar salvar a una mujer de su presunto secuestrador

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.