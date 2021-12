Hombre rifa su camioneta para pagar tratamiento contra el cáncer. El ganador se la devuelve Un hombre se vio obligado a desprenderse de su preciada camioneta para costear un tratamiento de cáncer pero se llevó la gran sorpresa de parte del ganador de la rifa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Manuel Vidales, un hombre de Tabasco, México, organizó una rifa con el objetivo de recaudar fondos para financiar los gastos médicos de un tratamiento contra el cáncer. Entre los premios de estas rifa estaba su camioneta, la cual fue ganada por un joven llamado Marco Polo, quien decidió no llevársela y se la devolvió como regalo. La historia fue dada a conocer en redes sociales cuando Juan Manuel entregaba su camioneta Chevrolet 400 SS al joven. En un video, Juan Manuel agradeció a todos aquellos que había colaborado con su causa. "Me siento muy a gusto, muy contento de tener vida para entregar este premio, y seguiremos luchando porque la vida sigue adelante y con mucho ánimo vamos a seguir luchando", expresó el Juan Manuel. Pero luego de entregar los documentos de propiedad del vehículo al joven ganador, éste se los devolvió diciéndole que quería regalarle la camioneta; el gesto sacó las lagrimas a Juan Manuel y revolucionó las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias de corazón, son unas lindísimas personas. No cabe duda que soy muy bendecido de tener amigos como ustedes, con ese corazón tan grande. Muchísimas gracias de verdad, Dios los va a bendecir muchísimo más", dijo Juan Manuel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hombre rifa su camioneta para pagar tratamiento contra el cáncer. El ganador se la devuelve

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.