Hombre quema viva a su hermana en México Una joven fue víctima de la agresión por parte de su hermano, quien no dudó en prenderle fuego. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven de 21 años cuyo nombre es Yessica, fue víctima de intento de homicidio por parte de su propio hermano, quien ahora es identificado por las autoridades con el nombre de Jonathan "N". Los hechos sucedieron en la colonia Ciudad Cuauhtémoc el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, según informaron medios de comunicación locales. Si bien se desconocen los detalles exactos, se sabe que el hombre de 27 años estaba bajo el efecto de las drogas y atacó a la joven rociándole gasolina en el cuerpo para luego prenderle fuego quemándola viva. Ante ello, vecinos de la zona dieron el aviso pertinente, por lo que miembros de Protección Civil de dicha localidad acudieron en su ayuda y la trasladaron en helicóptero al hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México. De acuerdo con la información médica, la chica presentaba el 60 por ciento de su cuerpo con quemaduras de primero y segundo grado. Por su parte, el agresor fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, quienes lo trasladaron y presentaron ante el Ministerio Público por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, según dio a conocer el Gobierno de Ecatepec en un comunicado. "La rápida intervención de los cuerpos de emergencia y el traslado vía aérea fueron claves para salvar la vida de Yéssica, al recibir atención médica especializada", mencionó la institución. Policía Credit: Omar Martínez/picture alliance via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Yessica está recibiendo los cuidados médicos pertinentes, aunque su estado es reportado como grave. Este hecho se suma a otras agresiones; según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante 2021 en Ecatepec se registraron ocho feminicidios, lo que lo convirtió en el municipio del Estado de México donde más se cometen diversos crímenes en contra de mujeres.

