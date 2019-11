Horror en una escuela en China. Atacante quema con sustancia química a 51 niños y 3 maestros Hombre atacó una escuela en China, quemando con químico corrosivo a 51 niños y tres maestros. Los detalles de la tragedia. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre sembró terror en una escuela en China. Según reportes, el atacante escaló la pared del edificio de una guardería, y roció con una sustancia química a las personas adentro, quemando a 51 años y a tres maestros. El sospechoso es un hombre de 23 años identificado solo por su apellido, Kong. El hombre cortó alambres y escaló la pared de la guardería Dongcheng en Kaiyuan. El diario South China Morning Post informó que el hombre roció con hidróxido de sodio, una sustancia también conocida como soda cáustica, a los estudiantes y los profesores el lunes sobre las 3:30 p.m. Unos 40 minutos más tarde Kong fue arrestado, según las autoridades. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se cree que el atacante actuó solo y buscaba “vengarse de la sociedad”, reportó la agencia de noticias Xinhua. Todos los heridos fueron llevados a un hospital cercano. Se ha reportado que dos personas tenían quemaduras serias pero hasta ahora todos han sobrevivido. Kong compró el químico corrosivo por Internet, según declaraciones del gobierno municipal de Kaiyuan obtenidas por South China Morning Post. El terrible incidente sigue bajo investigación y ha conmovido al mundo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Horror en una escuela en China. Atacante quema con sustancia química a 51 niños y 3 maestros

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.