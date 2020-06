Rompe el silencio hombre que asegura haber sido el amante de Aaron Hernández en la cárcel En un reportaje especial del canal REELZ, Kyle Kennedy asegura que fue amante del fallecido futbolista Aaron Hernández cuando ambos estaban en la cárcel. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un exprisionero que asegura haber sido amante del fallecido futbolista Aaron Hernández cuando ambos estaban en la cárcel cuenta su historia al canal REELZ. Kyle Kennedy dice que compartió una celda con la antigua estrella de la NFL en la prisión Souza-Baranowski en Lancaster, Massachusetts. En un reportaje especial –que saldrá al aire el 5 de julio a las 8 pm ET/5 pm PT— Kennedy cuenta su versión. "Aaron se suicidó. Él era mi mano derecho. Lo hacíamos todo juntos", recuerda sobre Hernández, quien según reportes se ahorcó con una sábana en prisión en el 2017. Hernández estaba condenado a cadena perpetua por orquestar el asesinato de Odin Lloyd, el novio de la hermana de su prometida, en el 2013. Según reportó ABC News, el cadáver de Hernández fue encontrado con las palabras "Juan: 3:16" escritas en la frente. Este verso bíblico dice: "De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna". Image zoom (Photo by Jared Wickerham/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kennedy asegura que él fue encarcelado por malas decisiones que tomó en su juventud y que era "un chico normal que perdió su rumbo con las drogas y las gangas". El hombre asegura que él y Hernández cocinaban, fumaban marihuana juntos y escuchaban música en prisión. "Nos escribíamos cartas el uno al otro todo el día", relata. "Vendíamos drogas y usábamos drogas a diario", dice. Hernández, de raíces puertorriqueñas, jugó para los Patriots de New England y era una de los jugadores más jóvenes de la NFL que había tenido una carrera muy exitosa, logrando un contrato de $12.5 millones. Su historia —llena de triunfos y a su vez de tragedia— inspiró el documental de Netflix Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez.

