Hombre tramaba envenenar a su esposa para cobrar su seguro de vida y fugarse con la amante Un hombre fue acusado de tramar envenenar a su esposa para cobrar su seguro de vida y poder casarse con su amante. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En junio, Theresa Michaels estaba preparándose para irse a un viaje de vacaciones con sus tres hijos y su esposo cuando seis detectives se aparecieron en su casa. La familia tenía planes de viajar de Arizona a California. "Ahí fue cuando me informaron que mi esposo estaba tramando matarme", dice Michaels. Dallas Michaels, de 42 años, supuestamente "quería matar a su esposa porque estaba involucrado en una relación extramarital desde hacía varios años y quería cobrar el seguro de vida de su esposa", informó la policía de Mesa, Arizona. La intención del hombre era poder casarse con su amante. Según las autoridades, el hombre estaba intentando obtener fentanilo, un narcótico por receta que es más potente que la morfina y quería "envenenarle el trago" a su esposa. Una mujer no identificada llamó a la policía para denunciar a Dallas. Según ella, el hombre le había confesado su plan varias veces en los últimos seis meses y quería que la mujer lo ayudara a obtener la droga para poder envenenar a su esposa durante ese viaje familiar a California, informó la policía. Image zoom GoFundMe Dallas ha sido arrestado y tendrá que ir a juicio. "Este es el peor tipo de traición", dijo Theresa a las estaciones de television KTVK y KPHO en Phoenix. "Él estaba desesperado por borrarme del mapa". La esposa —quien ahora conoce a quien fuera la amante de su marido— dice que él le mintió a su amante, con quien se comprometió para casarse, sin decirle que ya era casado. "Ella dice que él le mintió al igual que me mintió a mí", cuenta Theresa. Image zoom MESA POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Theresa ha creado una cuenta de GoFundMe pidiendo donaciones para ayudarla a cubrir los gastos de una mudanza para ella y sus hijos, para comenzar una nueva vida después de esta traumática vivencia. La pareja estuvo casada durante ocho años y ahora la esposa dice que está al borde de la bancarrota porque ha tenido que seguir pagando la renta de un estudio de artes marciales donde su esposo daba clases. La mujer está en proceso de divorciarse de Dallas tras su arresto. Theresa cuenta en la página de GoFundMe que solo quiere darles a sus hijos un buen futuro y olvidar esta pesadilla.

