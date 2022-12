Hombre perdido en las montañas de California sobrevive dos semanas comiendo salsa Una pareja de excursionistas rescató al hombre, que llevaba desaparecido más de dos semanas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fin de semana del Día de Acción de Gracias debía ser una aventur para Allison Scott y su novio, que decidieron acampar en las montañas de California y disfrutar de la naturaleza. Pero su excursión en la zona de Big Bear Lake y Angelus Oaks se transformó en una misión de rescate tras escuchar una voz pidiendo ayuda. "Nos encontrábamos debajo de una ruta aérea y un avión pasaba bastante bajo cuando escuchamos a alguien pidiendo ayuda", reveló la joven al canal ABC7 en Los Ángeles. "Lo buscamos y mi novio miró sobre un cresta y le gritó 'hey, te veo'. Tenía una rama con una botella de agua intentando señalar. No podía caminar. Sus pies estaban extremadamente hinchados e infectados de tanto caminar, y posiblemente por el frío [que hacía] donde estaba". El hombre aparentemente comentó al novio que se había perdido hace dos semanas, luego de caminar desde su casa en Oceanside, que está a más de 30 horas de distancia a pie. Aseguró que sobrevivió comiendo de media lata de salsa que tenía, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Big Bear Lake Big Bear Lake | Credit: Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images Scott llamó a las autoridades y el hombre, de nombre Eric, fue rescatado por un helicóptero y trasladado a un hospital, donde recibió tratamiento para sus heridas. Eric agradeció a la pareja por su ayuda y se disculpó por haber estropeado su escapada de fin de semana. De ese momento, al parecer, se ha entablado una amistad, ya que Eric ofreció llevar a la pareja a cenar. "Cuando lo encontramos, dijo 'Es un milagro del Día de Acción de Gracias", comentó Scott al canal. "Dijo que no tenía celular. Tenemos el número [de su casa] y nos dijo: 'Cuando estén en Oceanside, los llevaré a cenar. Llámenme'".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hombre perdido en las montañas de California sobrevive dos semanas comiendo salsa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.