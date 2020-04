Padre ocultó síntomas de coronavirus para ver a su esposa y bebé recién nacido en un hospital Un hombre que sufría los síntomas del coronavirus mintió sobre su estado on el propósito de poder ver a su esposa que iba a dar a luz en un hospital de Nueva York. ¡Mira lo que pasó! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre que mostraba síntomas de estar infectado con el coronavirus mintió sobre su estado de salud con el propósito de poder ver a su esposa que iba a dar a luz en un hospital del estado de Nueva York. El hombre cuya identidad se mantiene oculta acudió al Hospital Strong Memorial de Rochester, NY, y, al ser interrogado al llegar a la unidad de maternidad sobre si había estado expuesto al virus, lo negó para poder estar con su esposa en el parto, según NBC News. Image zoom Getty Images Poco después del alumbramiento, la madre comenzó a sentirse enferma con síntomas del COVID-19. Fue ahí cuando su marido admitió que él había podido ser el causante porque podría estar contagiado. Como medida de prevención, el centro médico anunció a través de su página de internet medidas más estrictas para proteger al personal de ese y otros tres hospitales afiliados con servicios de maternidad para detectar síntomas, incluida la evaluación de los niveles de temperatura. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, como medida de prevención se implementó una política de cero visitas con excepciones limitadas como las del caso de un tutor para pacientes pediátricos y una persona de apoyo para pacientes obstétricas. “Una vez que la persona de apoyo llegue a la unidad, se le examinará para detectar síntomas, incluida la temperatura. A las personas con síntomas se les pedirá que abandonen el hospital. Estas medidas de detección se completarán dos veces al día durante toda la hospitalización”, explicó el hospital. En cuanto a las personas que presenten síntomas de coronavirus o otras enfermedades infecciones “se les pedirá que abandonen el hospital”, señala el comunicado. UR Medicine, la empresa dueña del hospital, no puede decir si la madre, el padre o el recién nacido se infectaron con el coronavirus debido a las leyes de privacidad, reportó NBC News. Advertisement

