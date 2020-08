Hombre nudista de 50 años acusado de acosar a una niña de 7 años en Florida Un hombre nudista de 50 años fue arrestado en Florida y enfrenta cargos por acosar a una niña de 7 años. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eric Straight, un hombre nudista de 50 años, fue acusado de acosar a una niña de 7 años en Florida. El hombre supuestamente se paraba desnudo debajo delante de la ventana de la habitación de la menor y le tocaba la ventana para que ella le abriera sin el permiso de sus padres, informaron las autoridades. Straight, oriundo de Navarre, fue arrestado el domingo y enfrenta cargos de acoso a una víctima menor de 12 años de edad. También enfrenta cargos por traspaso a una propiedad privada ya que él no vive en la misma residencia que la menor. El hombre fue captado en video y según las autoridades se paró delante de la ventana de la niña, pidiendo que le abriera, al menos en cinco ocasiones, informó el alguacil del condado de Santa Rosa, Bob Johnson. “Esta no es su casa, es la casa de su vecino", dijo Johnson a la prensa. "Y sí, está desnudo. No solo está desnudo, la ventana en la que está tocando es la de una niña de 7 años". Image zoom Santa Rosa County Sheriff's Office Es algo traumatizante para la niña ya que "cada vez que toca en su ventana está desnudo", añadió el alguacil. Straight también fue captado en video tratando de quitar una malla protectora de la ventana, que conduce a la habitación de la niña. Los padres de la niña se preocuparon por su seguridad y declararon a Pensacola News Journal que le habían pedido a Straight que no entrara más a su propiedad. La niña contó a la policía que una vez el hombre la vio por la ventana con su disfraz de Halloween puesto y siempre trataba de sacarle conversación. La policía añade que en algunas parte del video captado por la cámara de seguridad Straight parece tener una erección. Straight quedó libre tras pagar una fianza de $27,500 y está esperando su juicio. El hombre tiene una orden de restricción que le prohibe acercarse a la casa de su vecino o tener contacto con la niña.

Close Share options

Close View image Hombre nudista de 50 años acusado de acosar a una niña de 7 años en Florida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.