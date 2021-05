Hombre hallado muerto dentro de la escultura de un dinosaurio, habría caído al intentar rescatar su celular El hombre, de 39 años, había sido reportado como desaparecido por sus familiares. "Parece que entró con la cabeza por delante y ya no pudo salir". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 39 años que había sido reportado por sus familiares como desaparecido fue hallado en Barcelona dentro de una enorme escultura de un dinosaurio y ahora las autoridades sospechan que cayó dentro al tratar de recuperar su teléfono móvil. El insólito y trágico incidente ocurrió el pasado domingo cuando cerca de las 12 horas alertaron a las autoridades del macabro hallazgo del cuerpo cuando pasaban cerca de la estatua hecha de cartón piedra y que decora la rampa de acceso de Cinema City, alojado en el edificio Cubics del municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramenet, según dijeron fuentes policiales al sitio catalán El Mirall.net "Encontramos el cuerpo del hombre dentro de una pierna de la estatua del dinosaurio. Fue una muerte accidental, no hay señales de violencia. Esta persona se metió a la pata de la escultura y quedó atrapada", afirmó una portavoz de los Mossos d'Esquadra. "Al parecer quiso rescatar su teléfono móvil, que había soltado. Parece que entró con la cabeza por delante y ya no pudo salir". Santa Coloma de Gramenet Dinosaurio estatua Credit: Google Maps SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades tuvieron que llamar a los bomberos para ayudar a cortar la estatua y poder rescatar el cuerpo de la víctima del interior. "Aún seguimos en espera de los resultados de la autopsia", prosiguió la portavoz. "Así que no sabemos por cuánto tiempo permaneció ahí dentro, pero al parecer estuvo ahí por lo menos un par de días". De acuerdo con múltiples fuentes el fallecido había sido reportado horas antes del hallazgo como desaparecido.

