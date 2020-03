Muere en Arizona un hombre que se automedicó con cloroquina: quería curarse del coronavirus El hombre falleció y su mujer se encuentra grave tras ingerir fosfato de cloroquina, que se usa para combatir la malaria. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una pareja de Arizona se ha visto envuelta en una tragedia luego tratar de automedicarse en contra del coronavirus consumiendo cloroquina, un químico que se usa en medicinas antipalúdicas y que recientemente ha acaparado planas tras ser señalada por el presidente Donald Trump como una posible cura en contra de COVID-19. Según un comunicado de prensa de la clínica Banner Health, en Phoenix, este lunes el hombre y su mujer -ambos en su sexta década de vida- ingirieron fosfato de cloroquina en su intento por combatir el virus. El químico se encuentra disponible al público porque se usa comunmente para limpiar acuarios. A los 30 minutos de ingerir el químico el matrimonio comenzó a experimentar los efectos de la cloroquina y tuvieron que ser admitidos en el hospital de Banner Health. La policía del condado de Maricopa ha declinado revelar las identidades de los afectados pero indica que aunque la pareja presentaba síntomas similares a los que ocurren tras contraer COVID-19, ellos no se habían hecho la prueba para detectar el virus y no se cree que hubiesen estado infectados, lo que hace a esta tragedia aún más estrujante. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Tienen que tener cuidado", advirtió Daniel Brooks, Director Médicos de Medicinas y Toxicología de Banner Health, en el mencionado comunicado. "Dada la incertidumbre que rodea a COVID-19 entendemos que la gente se encuentre tratando de encontrar nuevas formas de prevenir o tratar el virus, pero el automedicarse no es la manera de hacerlo". El caso ocurre a solo días de que el presidente Trump, en conferencia de prensa en la Casa Blanca, indicara que científicos se encuentran haciendo pruebas con la droga contra la malaria cloroquina y el medicamento experimental remdesivir en sus intentos por encontrar una cura contra el mal respiratorio surgido en China. El coronavirus ha ocasionado una pandemia que ya cobra la vida de más de 17,000 personas a nivel mundial y que ha infectado a más de 398,000, según indica el contador que lleva la Universidad Johns Hopkins. "Esto podría tener un efecto muy positivo, o un efecto positivo, a lo mejor no mucho pero quizá positivo", exclamó Trump en la conferencia, celebrada el 21 de marzo. "Es muy emocionante". La cloroquina se usa desde 1944 pra combatir la malaria y otros efectos virales. Según el sitio oficial de los Centros para la Prevención de Enfermedades Contagiosas (CDC, por sus siglas en inglés) "La sobredosis de medicamentos antipalúdicos, particularmente de la cloroquina, puede ser mortal. El medicamento debe guardarse en envases a prueba de niños, lejos del alcance de bebés y niños". Advertisement

