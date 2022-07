Mexicano impactado por un rayo se debate entre la vida y la muerte en la Florida El joven Julio César López realizaba obras de mantenimiento en New Smyrna Beach cuando fue impactado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El martes Julio César López-Vásquez se encontraba trabajando como cualquier día normal sin saber que su vida se vería comprometida a causa de la naturaleza. Mientras realizaba labores de mantenimiento en New Smyrna Beach, Florida, el joven de 27 años fue impactado por un rayo que lo mandó directamente al hospital. Hoy, López-Vásquez sufrió estragos en su cuerpo que lo tienen debatiéndose entre la vida y la muerte. Su familia, que espera un milagro que lo vuelva a la normalidad, ha realizado un llamado de ayuda a la comunidad para poder trasladar a sus padres desde México a la Florida y que vean, probablemente por última vez, a su hijo. Pascual López-Vásquez, hermano de la víctima, creó una cuenta de recaudación de fondos GoFundMe para sustentar algunos de los gastos médicos y legales de la familia. "Estamos sin palabras para describir este trágico evento", escribió Pascual en el sitio. "Sufrió daños extensos en su corazón, lo que provocó que su corazón se detuviera en la escena durante aproximadamente 20 minutos, lo que limitó el flujo sanguíneo en todo su cuerpo, lo que resultó en un bajo nivel de oxígeno en su cerebro y que resultó en una falla de órganos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julio César López-Vásquez Julio César López-Vásquez | Credit: GoFundMe El hermano el joven explicó que los doctores no ofrecen un pronóstico alentador y que Julio César podría perder la vida sin volver a ver a sus padres. "A partir de ahora hay muy poca esperanza. Solo un milagro puede traerlo de vuelta", relató. "Actualmente, mis padres están en México, estoy haciendo todo lo posible para que obtengan una visa y vengan aquí lo antes posible con la esperanza de que él responda, si no es que se despide por última vez". La tormenta que afectó el Condado de Volusia impactó a un asegunda víctima que, afortunadamente, se encuentra en condición estable, según reportes publicados. Debido a la alerta de tormentas el día del incidente, la ciudad de New Smyrna Beach había recomendado extrema precaución a sus residentes. De acuerdo al departamento de bomberos del área, la Florida es el estado con más muertes causadas por rayos eléctricos en el país, por encima de Texas, Oklahoma y Kansas.

