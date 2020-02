Un hombre mata a su vecino con una flecha tratando de salvarle de unos perros Un hombre mató accidentalmente en Boston a su vecino cuando disparó una flecha contra dos perros que trataban de agredir a la víctima. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un hombre perdió la vida en Boston, MA, en lo que parece ser un desafortunado accidente cuando su vecino le disparó una flecha mientras intentaba salvarle del ataque de dos perros. Según medios locales, todo empezó cuando el vecino llamó al 911 tras escuchar ruidos en el apartamento de al lado, agarró su ballesta y se dirigió a casa de su vecino. Allí encontró a los dos perros pitbulls y disparó contra uno de ellos con la mala fortuna de que la flecha tras herir al animal atravesó la puerta detrás de la que se había encerrado el vecino para protegerse de los animales y lo impactó. “Los primeros indicios indican que la muerte es accidental y el vecino está cooperando con las autoridades”, dijo el portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Berkshire, Andrew McKeever. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Informes de la policía señalan que las autoridades habían recibido varias llamadas sobre unos perros agresivos en una de casa en la avenida Bellevue. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, los dos pitbulls intentaron atacarlos, por lo que tuvieron que abatir a disparos a los animales. En el apartamento encontraron un menor ileso. El caso aún está bajo investigación y los nombres de los involucrados o a quien pertenecían los perros no se ha revelado. Advertisement

