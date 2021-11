Hombre mata a esposa y 3 hijos, luego condujo 200 millas con el cuerpo de su hijo. Ahora enfrenta 3 cadenas perpetuas Shankar Hangud, de 55 años, se declaró culpable en septiembre de tres cargos de asesinato en primer grado por matar a sus hijos y de un cargo de ayudar deliberadamente a su esposa a morir por suicidio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shankar Hangud - Family Slain Sentencing, Roseville, United States - 16 Oct 2019 Credit: Renee C Byer/AP/Shutterstock Según los informes, un hombre de California fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras confesar haber matado a su esposa y sus tres hijos. Shankar Hangud, de 55 años, se declaró culpable en septiembre de tres cargos de asesinato en primer grado por matar a sus hijos, de 13, 16 y 20. También se declaró culpable de un cargo de ayudar deliberadamente a su esposa a morir por suicidio, el Placer. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado escribió en un comunicado de octubre. "Después de una investigación del Departamento de Policía de Roseville, se determinó que el acusado era responsable de las muertes …", escribió la Oficina del Fiscal de Distrito. El miércoles, un juez dictó una sentencia de tres cadenas perpetuas en prisión por los cargos. Nunca será elegible para la libertad condicional, según Associated Press, KCRA y CBS Sacramento. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Placer no respondió de inmediato a las preguntas de PEOPLE sobre la sentencia. Los fiscales alegaron que Hangud afirmó que se sentía angustiado después de perder su trabajo y experimentar problemas maritales, según KCRA. Finalmente, dijo a los investigadores que los asesinatos ocurrieron durante varios días en su residencia porque sentía que no podía mantener económicamente a su familia, informa el medio de comunicación. Hangud fue arrestado el 14 de octubre de 2019 después de conducir desde su casa de Roseville al Departamento de Policía de Mount Shasta (alrededor de 230 millas) y confesar los asesinatos, según la oficina del fiscal de distrito. Dijo a los oficiales que una de las víctimas, que fue descrita solo como "un hombre adulto", había fallecido en su automóvil, dijo la oficina del fiscal de distrito. The Associated Press informa que el cuerpo era el de su hijo mayor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las otras tres víctimas fueron encontradas dentro de su residencia en Roseville, según KCRA.

