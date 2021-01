Close

Dos niñas de 6 y 9 años mueren a tiros a manos de su padre, quien se suicidó después La desgarradora noticia del asesinato de las hermosas hermanas Ava y Alyse Williams rompió el corazón de su mamá, así como el de sus familiares y amigos, incluso el de los policías que atendieron este brutal caso de homicidio. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dicen que la realidad supera la ficción… Desafortunadamente, al ver la foto de estas dos pequeñas no solo es verdad, sino que además es desgarrador. Image zoom Credit: GoFundMe Aaron D. Williams, de 32 años, les disparó a sus hijas cuando la policía estaba llegando al apartamento de la familia en Columbus, Ohio. Al entrar al hogar, las autoridades se encontraron con la caótica escena: Ava Williams y su hermanita Alyse, de 9 y 6 años respectivamente, yacían en estado de gravedad por heridas de bala. Allí también se encontraron con al autor de los hechos, quien se suicidó después de disparar a sus hijas. Aunque las niñas fueron llevadas de emergencia hasta un hospital, ya no pudo hacerse nada para salvar sus vidas. El salvaje acto de violencia ha devastado a todos los miembros cercanos de la familia. “Las niñas eran radiantes, tan llenas de energía…”, aseguró Erica Osborn a Columbus Dispatch. “Siempre que llamaba a la puerta para intercambiarnos platillos, aparecían corriendo. Lo primero que decían al verte era ‘te quiero’. No puedo creer que ya no estén…”. Esta no era la primera vez que el padre de las niñas se había mostrado violento. Documentos de la corte demuestran que fue acusado de violencia doméstica en septiembre del 2018, cuando se reconoció culpable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El jefe de policía de Columbus, Thomas Quinlan, aseguró que había sido muy difícil para los oficiales que trabajaron en el caso: “Detrás de cada policía hay un ser humano: una madre, un padre, un hermano, una hermana… y si bien es nuestro trabajo, la profesión que elegimos, también nos duele. Lloramos por estas familias. Nuestro corazón se rompe por su devastada mamá y todos los que las amaron”. Se ha abierto una cuenta de GoFundMe para ayudar a Vanecia Shameer Kirkland, la mamá de estos dos angelitos, a cubrir los gastos de sus funerales. https://www.gofundme.com/f/furneral-for-2-young-murdered-girls-ava-and-alyse Que descansen en paz.

