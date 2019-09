Hombre mata a su ex atropellándola varias veces en frente de sus hijos Un hombre es acusado de asesinar a su expareja después de pasarle con su vehículo por encima varias veces delante de su familia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tenía 35 años y cuatro hijos, pero la vida de Linda Holguin fue arrebatada de forma cruel por su ex en Riverside County, según indica la policía. El hombre bajo nombre Bun Leuk atropelló en repetidas ocasiones a la mujer hasta provocarle la muerte. Su cuerpo aparecía sin vida en la calzada de la carretera junto el de otra mujer que se encontraba a su lado herida. El terrible suceso se producía delante de la familia de la víctima que ha reaccionado con este mensaje de profundo dolor e impotencia. “Perdimos una madre, una hermana y lo más importante, una hija”, escribió su sobrina Desiré Pérez en una página de GoFundMe. “No hay palabras que puedan recomponer nuestros corazones rotos”, agregó la joven. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como informó la estación local KCAL, el asesino persiguió a su víctima desde un supermercado hasta la puerta de su casa donde se encontraban sus familiares. Unas imágenes que sus hijos presenciaron y jamás podrán olvidar. “Tenía marcas de las ruedas en su cuerpo y en su cara”, dijo uno de ellos, la adolescente de 14 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que una fuerte pelea entre ambos fue lo que empujó al asesino a acabar con la vida de esta joven mujer. El hombre se dio a la fuga poco después de atropellarla pero uno de los familiares de la víctima logró hacer una foto a su camioneta, una Toyota Tacoma. Esta prueba fue clave ya que gracias a ella el vehículo fue localizado dos días después del terrible suceso y su dueño pudo ser finalmente arrestado. Advertisement EDIT POST

