Close

Hombre se escondió en la ducha para matar a su esposa y luego publicó video pidiendo perdón en YouTube Hombre fue arrestado en Texas por matar a su esposa, escondiéndose dentro de su ducha antes de dispararle. Luego publicó video en YouTube pidiéndole perdón a sus seres queridos por el crimen. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Trent Paschal, de 48 años, está acusado del asesinato de su esposa Savannah Paschal, de 3o años. El hombre se escondió en la ducha antes de atacarla. Trent luego publicó un video en YouTube pidiéndole perdón a su hija por el crimen que había cometido y diciéndole a todos sus seres queridos que los amaba. Según documentos oficiales obtenidos por PEOPLE, Trent Paschal, enfrenta cargos de asesinato por dispararle a su esposa el miércoles en su casa en La Marque. Image zoom Savannah y Trent Paschal Facebook La policía encontró a Savannah Paschal inconsciente en su habitación, sangrando tras recibir disparos en el abdomen. La madre de Savannah estaba en la casa y sobrevivió el incidente. La mujer reveló a la policía que Trent saltó de la ducha cuando su hija entró al baño. El hombre amenazó con dispararle a ambas, pero su suegra logró escapar y corrió hasta el frente de la casa. Image zoom Savannah Paschal Facebook La mujer escuchó disparos y corrió a casa de un vecino a pedir ayuda. Trent supuestamente huyó de la casa y cuando la madre de Savannah regresó, encontró a su hija moribunda, tirada en el piso. La joven fue llevada de emergencia al hospital, donde fue pronunciada muerta. La policía encontró a Trent en Houston, donde después de una confrontación con los oficiales, fue herido de bala y fue llevado al hospital. No se ha reportado nada sobre su actual estado de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Trent Paschal LA MARQUE POLICE DEPARTMENT Después de su arresto, se encontró un video en YouTube donde Trent le habla a sus hijos y su madre, diciéndoles que los ama. En el video, el hombre se excusa, alegando que su esposa le estaba siendo infiel y por eso sucedió la tragedia. Que en paz descanses Savannah.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hombre se escondió en la ducha para matar a su esposa y luego publicó video pidiendo perdón en YouTube

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.