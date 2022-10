El "Hombre más sucio del mundo" por fin decide bañarse y muere a las pocas semanas Amou Haji, de 94 años, decidió tomar un baño después de 60 años de no hacerlo y a las pocas semanas falleció. Esto es lo que se sabe del caso hasta el momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante décadas vivió completamente aislado y se le conoció como "El hombre más sucio del mundo". Ahora el fallecimiento de Amou Haji, de 94 años y residente en Irán, ha causado conmoción al revelarse que el solitario caballero decidió tomar un baño después de 60 años de no hacerlo y que esto le habría traído graves consecuencias pues semanas después murió. De acuerdo con la agencia noticiosa Islamic Republic News Agency (IRNA, Por sus siglas en inglés) Haji temía contraer enfermedades y por ello evitaba los baños. "Por primera vez hace unos meses, los aldeanos lo llevaron a un baño para lavarse", afirmó un funcionario del gobierno local. "Poco después, se enfermó y finalmente… entregó su vida", informó la agencia confirmando que el fallecimiento ocurrió el domingo pasado en el pueblo de Dejgah, al suroeste de Teherán, la capital iraní. Amou Haji, de 94 años, vivía aislado del resto de los aldeanos. Su vida fue motivo de un documental publicado en el 2013 donde se mostraba por su extraño modo de vida, su aversión al jabón y a la comida y bebidas frescas. Amou Haji Credit: AFP via Getty Images El sujeto afirmaba haber sufrido problemas de joven y según los lugareños padecía de sus facultades mentales. Haji aseguraba que su comida favorita era el puercoespín podrido y bebía agua en latas oxidadas de un charco cercano. También consumía carne de animales atropellados y fumaba heces de animales con una vieja pipa. Amou Haji Credit: AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el Daily Mail recientemente un equipo médico examinó al sujeto y al parecer quedaron sorprendidos por su buena salud. El equipo de especialistas incluía al parasitólogo Gholamreza Molavi, de la Escuela de Salud Pública de Teherán. Haji fue convencido de someterse a estudios y sorprendentemente no presentaba bacterias o parásitos, fuera de una triquinosis que aparentemente no presentaba aún síntomas. El fallecido sería el dueño del récord mundial de la persona que más tiempo ha durado sin bañarse. La marca es disputada con Kailash Singh, un individuo originario de la India quien poseía el récord previo más largo sin haberse lavado, ¡uy!

