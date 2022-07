El hombre más bello de Latinoamérica se transforma en una hermosa mujer "Simplemente nací en un cuerpo equivocado", aseveró la hoy actriz, modelo y bailarina colombiana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por años, un joven colombiano hizo suyas las pasarelas y ganó importantes certámenes de belleza, convirtiéndose en el hombre más bello de Latinoamérica. Pero a pesar de su éxito y popularidad abandonó repentinamente el modelaje y desapareció. ¿Qué sucedió? La incógnita se resolvió cuando una hermosa mujer de nombre Sofía reapareció ante los reflectores y reveló haber sido Mister Colombia Internacional. "Soy colombiana de Medellín, soy bailarina, modelo y soy transgénero", reveló la chica a Telemundo. "Todo el mundo sabe que lo que yo más miedo le tenía era a lo que estoy haciendo en este momento, decir: 'Hola soy Sofía'. Esto es fuerte para mí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Credit: YouTube/Al Rojo Vivo Fuerte pero gratificante para quien hoy se presenta orgullosamente como Sofía. "Simplemente nací en un cuerpo equivocado… estaba Sofía queriendo salir desde siempre, que simplemente estaba escondida en otro cuerpo", comentó. Sofia Credit: YouTube/Al Rojo Vivo Convertirse en quien es hoy ha sido un trabajo continuo. Pero nada ha sido tan difícil —ni su cirugía de reasignación de sexo— como lograr la aceptación de la sociedad. "Es tener que estar tratando de explicarle, explicándole a cada persona, que no entienda o que diga: 'Wow'. O que diga: '¿En serio? ¿Y por qué?'. Es difícil tener uno que estar todo el tiempo diciéndole a la gente esto y esto... es el momento de uno estar observando quién lo toma mal, quien se sorprende", explicó. Como Sofía, ha retomado su carrera de modelo y hoy se destaca también como bailarina y actriz. Su historia ha servido de inspiración para otras mujeres trans y podría llegar a la pantalla chica. Entre sus propósitos están conquistar nuevos corazones y ganarse la aceptación del público con su arte mientras vive a plenitud, tal y como siempre lo soñó. "Es demostrarle con mi baile de que yo me disfruto lo que soy, lo [que] siento…He demostrado que sí se puede, entonces eso sí me gustaría… incentivar a las demás niñas que [sí] se puede", puntualizó.

