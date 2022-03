Hombre intenta violar a una mujer en plena tienda de Walmart en Miami. Así lograron salvarla de su agresor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un video grabado con un teléfono celular captura el aterrador momento en que una mujer fue atacada por un agresor sexual en plena tienda de Walmart en Miami, reporta Noticias Telemundo. La mujer estaba comprando el domingo 20 de marzo sobre las 9:30 p.m. en el Walmart ubicado en 3200 NW 79 calle cuando ocurrió el incidente, reportó el canal 10 WPLG. El agresor es un hombre de 28 años identificado como Brendan Jarmal Harvey, un residente de Miami Gardens. El hombre la atacó por atrás, levantándole el vestido mientras la tocaba lascivamente. Luego la empujó y la tiró al piso, arrancándole la ropa interior. La mujer estaba gritando en medio de la tienda pidiendo ayuda. Otro hombre que estaba en la tienda comprando saltó sobre el agresor para quitárselo a la víctima de encima. Un segundo hombre también ayudó a salvar a la mujer de su atacante hasta que llegó la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oficiales de la policía de Miami-Dade Police llegaron a la escena del crimen y arrestaron a Harvey. La jueza dijo que el incidente era "perturbador" y que Harvey ya estaba fuera de la cárcel bajo libertad condicional. La jueza le ordenó mantenerse alejado de la víctima y no regresar a la tienda Walmart, además de ponerle una fianza de $50,000. Bredan Harvey Credit: Miami-Dade Police Department La policía de Miami-Dade sospecha que pueden haber víctimas adicionales de este agresor y piden que llamen a la Unidad de Investigación de Crímenes Sexuales al (305) 715-3300.

