Hombre intentó robar a una peleadora de UFC y terminó en el hospital Andrés Rubiano "La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida", dice la afamada canción "Pedro navaja" del cantante Rubén Blades y nada mejor aplica a la insólita noticia de un hombre que intentó robar el teléfono celular de una peleadora de UFC y terminó en el hospital. Polyana Viana, una atleta brasileña de 27 años, le dio una lección al bandido que de seguro jamás olvidará. La luchadora se encontraba en una calle de la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil esperando a que un automóvil del servicio Uber la recogiera, de repente, sintió la presencia de un hombre a su lado. Tras intercambiar un par de palabras, el incauto criminal amenazó a Viana con una supuesta arma, pidiéndole que le entregara su teléfono celular. En cuestión de segundos, la atleta analizó la situación y su respuesta fue implacable: dos puños y una patada que dejaron en el piso al maleante. Según lo reveló la misma peleadora al sitio en línea de MMA Junkie, tras los certeros golpes, el hombre quedó aturdido y ella simplemente procedió a inmovilizarlo mientras daba aviso a las autoridades. En un inició el maleante pidió a Polyana que lo dejara ir, pero al parecer, ante el miedo de seguir siendo apaleado no se opuso al llamado de la policía. Polyana Viana Buda Mendes/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images Tras el arribo de las autoridades, el ladronzuelo tuvo que ser llevado a un centro médico para que recibiera atención médica en sus heridas y luego fue trasladado a una estación de policía. Información sobre el incidente añade que la supuesta arma con la que Viana fue amenazada era una lamina de cartón que había sido cortada en forma de una pistola. "Yo estaba bien, él ni siquiera reaccionó. Los dos puños fueron muy rápidos y creo que estaba asustado. Así que no reaccionó", reveló la luchadora, añadiendo que ya en el pasado había tenido que vivir una situación similar durante otro intento de robo.

