Arrestan a un padre latino que lesionó a su bebé doblándole el cuerpo: le molestaban sus llantos Las autoridades acusan a un padre latino de Arizona de haber lesionado de gravedad a su hija de un mes de nacida al doblarle el cuerpo para atrás tras perder la paciencia porque gritaba. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía arrestó un padre en Phonexi, Az, que confesó haber doblado hacia atrás a su bebé recién nacida porque perdió la paciencia ante sus gritos. El hombre identificado como Adán Flores llevó a la pequeña a la sala de urgencias del hospital Phoenix Children's, donde se le encontraron múltiples heridas y hasta sangre en la boca, informaron medios locales. Image zoom Adan Flores Maricopa County Sheriff's Office Según las autoridades, al llegar al centro médico el joven de 22 años dijo que se había sentado encima de la niña por accidente. Sin embargo, luego dio otra versión al ser interrogado. El canal ABC 15 señaló que Flores confesó que puso a la pequeña de rodillas y la dobló para atrás provocándole "múltiples fracturas en las costillas, un hígado lacerado, piernas fracturadas, sangrado dentro del paladar y hemorragia en los ojos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía afirma que el padre también admitió torcer las piernas de la niña hasta escuchar un chasquido y que intentó "insertar agresivamente un termómetro en la boca de la víctima" para acallar sus gritos, de acuerdo con reportes del Daily Mail. Image zoom Tras su confesión, Flores fue arrestado en el mismo hospital y ahora enfrenta seis cargos de abuso infantil. Se le fijó una fianza de $100,000. El joven había expresado remordimiento ante lo que hizo asegurando que se sentía culpable por lo que le pasó a la pequeña. Además, dijo que tenía temor de que la madre lo dejara, informaron medios locales de Phoenix. Advertisement

