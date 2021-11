¡Hombre vuela en la rueda de un avión de Guatemala a Miami y llega ileso! ¡No te pierdas el video! Todos los detalles de esta impactante noticia digna de un guión de película. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece noticia de ciencia ficción: un hombre vuela desde Guatemala hasta Estados Unidos escondido en el tren de aterrizaje de un vuelo comercial. Milagrosamente, el hombre llegó ileso el pasado sábado y fue recuperado por el personal del aeropuerto de Miami, tras aterrizar en un avión de American Airlines. Como puede verse en el video que se está distribuyendo en los canales de noticias, el hombre parece aturdido y se sienta sobre la pista para reponerse, antes de que el personal del aeropuerto se lo lleve. Poco después, una ambulancia le llevaría a un hospital para reconocimiento médico. La persona de mantenimiento que grabó el video no ha dado declaraciones oficiales, por miedo a perder su trabajo, informó la plataforma MiamiDarioa.com. Por su parte, American Airlines reconoció que su vuelo 1182 "fue recibido por la policía debido a un problema de seguridad". Dan Vasquez de Only in Dade aclaró: "recibimos este video y hablamos con la persona que lo tomó, estaba muy asustado y es increíble que alguien sobreviviera a esto". ingeniero inspeccionando avion Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que alguien intenta la misma hazaña. Una nota de la BBC publicada el pasado 2012, afirmaba ya entonces que "96 individuos en el mundo han tratado de viajar en los huecos de las ruedas de los aviones desde 1947. Los incidentes ocurrieron en 85 vuelos", dijo entonces Stephen Véronneau, de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, a raíz de la investigación que llevó a cabo la policía en Londres cuando el cadáver de un hombre fue encontrado en las calles de Londres y resultó ser el polizón de un avión. AA avion Credit: Drew Angerer/Getty Images Tres cuartas partes de la gente que lo intentó antes pereció en el intento. Según apunta la misma nota de la BBC: "A 5,490 metros, según los expertos, ocurre la hipoxia, que causa debilidad, temblores mareos y trastornos visuales. A los 6.710 metros, el polizón tendrá que luchar para mantenerse consciente ya que el nivel de oxígeno en sangre disminuye. Por encima de los 10.065 metros, los pulmones necesitan presión artificial para funcionar normalmente¨. tren aterrizaje avion Credit: Getty Images También es muy posible que se alcance la hipotermia en altísimas temperaturas bajo cero, o que sean mutilados por los mecanismos del avión, o que caigan al vacío cuando el compartimento de la rueda vuelva a abrirse antes de aterrizar. ¡Tremendo!

