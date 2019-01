Hombre de Florida muere al caer del crucero en el que celebraba su despedida de soltero Andrés Rubiano A tan solo semanas de que cumpliera el sueño de casarse con el amor de su vida, Christopher McGrory, de 29 años de edad, falleció trágicamente en un accidente ocurrido al interior de un crucero y en el cual festejaba junto a varios amigos su despedida de soltero. Según lo reportó Associated Press en su sitio en línea, el futuro esposo se encontraba disfrutando de un viaje -desde el estado de Florida y con destino a las Bahamas- en uno de los cruceros de la reconocida compañía Paradise Cruise Line cuando ocurrió el incidente que le costó la vida. Aunque aún no se han revelado los detalles del accidente, los primeros reportes aseguran que McGrory sufrió una estrepitosa caída desde uno de los pisos superiores de la embarcación, causándole la muerte y generando toda una conmoción entre los demás pasajeros del navío. Información revelada por la guardia costera de los Estados Unidos añade que el suceso ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. el pasado viernes 19 de octubre, justo cuando el crucero se encontraba a tan solo 13 millas del puerto del que partió. Christopher McGrory Christopher McGrory/Facebook Tras conocer del accidente, las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para intentar salvar la vida de McGrory, quien fue trasladado al Centro Médico de St. Mary en Palm Beach y en donde fue pronunciado muerto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christopher y su prometida, Jessica Arnett, se unirían en matrimonio el próximo sábado 1 de diciembre. Tras conocer la trágica muerte de su pareja, Arnett recurrió a sus redes sociales para compartir la triste noticia con sus amigos y allegados. “Con el corazón totalmente roto, me duele tener que decirles que mi dulce Chris murió en un trágico accidente … No tengo palabras, este hombre era mi amor y mi mejor amigo”, aseguró la prometida de McGrory. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

