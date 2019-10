Hombre disfrazado de personaje animado hace seña de supremacía blanca al posar con niños biraciales en parque de atracciones Hombre disfrazado de personaje de Despicable Me hace seña de supremacía blanca al posar con niños biraciales en el parque Universal Studios. Los detalles. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un actor disfrazado de Gru, el personaje de la película animada Despicable Me que trabajaba en el parque Universal Studios de Orlando, Florida, hizo una seña de supremacía blanca al posar para una foto junto a dos niños biraciales. El actor ha sido despedido después del incidente. El hombre hizo una seña de “OK” al revés con los dedos sobre el hombro de la niña, una seña racista. La madre de los niños, Tiffiney Zinger, es de la raza negra, y el padre de los niños, Richard Zinger, es de la raza blanca. La pareja notó la seña ofensiva al regresar de sus vacaciones y mirar las fotos familiares. La seña es un símbolo de odio y discriminación racial. “Solo queríamos llevarlos a ver los minions, hacer algo especial para nuestra familia y esta persona arruinó ese sentimiento especial de felicidad”, dijo la madre a USA Today. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Gary Friedman/Los Angeles Times via Getty Images) La madre añadió que el incidente ha causado estrés emocional en la familia. Un vocero de Universal Orlando Resort aseguró a USA Today que ya ese actor no trabaja en el parque. “Nunca queremos que nuestros visitantes experimenten lo que experimentó esta familia”, dijo el vocero. “Esto es inaceptable y lo sentimos mucho. Estamos tomando los pasos necesarios para asegurarnos que algo así no vuelva a ocurrir”. Advertisement EDIT POST

