Hombre que fue diagnosticado con Alzheimer a los 51 años y su familia cuentan cómo han afrontado esta enfermedad Tras ser diagnosticado con Alzheimer a los 51 años, Jeff Craddock enfrenta su enfermedad con valentía y esperanza, viajando junto a su esposa Elissa Carreras y sus tres hijos, y cumpliendo sus sueños. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos cinco años, Jeff Craddock —quien estaba por cumplir 50 años— se mantenía muy ocupado dirigiendo y editando films para la escuela de negocios de Harvard. Sin embargo, tanto sus colegas como su esposa notaron un cambio en él, ya que se le dificultadaba realizar tareas simples y se mostraba olvidadizo, haciendo la misma pregunta varias veces. "Ese comportamiento me pareció extraño", contó su esposa Elissa Carreras a PEOPLE. "Así fue cómo empezó nuestra investigación médica". Tras dejar de trabajar por discapacidad médica en el 2017, un neurólogo lo diagnosticó con Alzheimer en abril del 2018, cuando Jeff tenía apenas 51 años. El hombre, que hoy tiene 53 años y vive en Medford, Massachusetts confiesa que rompió a llorar al llegar a su casa. No tenía ningún historial de Alzheimer en la familia y estaba en shock. Sin embargo el consejo de su neurólogo se le quedó grabado: "Te recomiendo que mires tu lista de sueños por cumplir antes de morir y que hagas lo que quieres hacer con tus hijos lo antes posible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom CARRERAS-CRADDOCK FAMILY La pareja siempre había soñado con visitar varios parques en Estados Unidos con sus tres hijos que hoy tienen 17, 14 y 12 años. Entonces decidieron comprar un autobús escolar y usando $36,000 que recaudaron gracias a donaciones en una cuenta de GoFundMe y con la ayuda de otros donantes, lo renovaron y convirtieron en una casa móvil. Pintaron el autobús morado, el color de la Asociación de Alzheimer, que ha sido un gran apoyo para la familia, y lo bautizaron "el lado brillante". Es que eso es lo que se propusieron hacer, Jeff y su familia, verle el "lado brillante" a su diagnóstico y disfrutar cada minuto juntos al máximo. Image zoom Durante cinco semanas, la familia viajó el verano pasado con su perro Macey a varios parques en Massachusetts, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine. "Es importante que la gente entienda que si recibes este diagnóstico no significa que es una sentencia de muerte", añade Carreras, quien es entrenadora de perros. "No estamos todos con los brazos cruzados esperando que Jeffrey se muera". Según la Asociación de Alzheimer, hay aproximadamente 5.8 millones de estadounidenses viviendo con Alzheimer y de estos unos 200,000 son menores de 65 años. Si bien en la etapa inicial hay una pérdida de memoria, luego se va perdiendo la habilidad de conversar. Antes de Jeff ser diagnosticado, su esposa admite que se frustraba cuando a él se le olvidaban cosas y no podía completar tareas sencilllas y que pensaba que terminarían divorciándose. "Él realmente se desconectó", cuenta Carreras. "Me preguntaba una y otra vez cuando era una cita médica, y las tareas que eran su responsabilidad en la casa no se hacían". Después del diagnóstico, pudo entender el comportamiento de su esposo y comprendió que no se trataba de falta de interés por parte de él. "No se estaba comportando así porque quería", añade ella. Sus compañeros en la iglesia fueron un gran apoyo para la familia. Jeff también comenzó una dieta saludable rica en vegetales verdes y empezó a caminar con su mascota, tratando de verle el lado positivo a su nuevo estilo de vida. "Vamos a enfocarnos en lo que podemos disfrutar", concluye Carreras, añadiendo que la familia tiene otro viaje planeado en abril al Gran Cañón en Colorado. Advertisement

Close Share options

Close View image Hombre que fue diagnosticado con Alzheimer a los 51 años y su familia cuentan cómo han afrontado esta enfermedad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.