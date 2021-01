Muchacho de 21 años se arroja desde famosa atracción turística de Nueva York

Close

Un muchacho de solo 21 años saltó a su muerte desde una famosa atracción turística de Nueva York. Según detectives el joven era buscado en Texas por la muerte de su madre. Los escalofriantes hechos ocurrieron este lunes a las 11:45 cuando Franklin Washington se encontraba en The Vessel, una sofisticada torre de acero y cristales que abrió al público en el lado Oeste de Manhattan en marzo 15 de 2019. Sin más, el muchacho ascendió por la torre de 150 pies de altura -46 metros- que está conectada por escaleras. Luego saltó a su muerte la cual fue pronunciada en minutos por paramédicos, según informaron elementos de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). Detectives informaron a The New York Post que el muchacho era residente de San Antonio, Texas, y que estaba en la mira de las autoridades locales por la muerte de su madre. Los detalles del fallecimiento de su progenitora no estaban disponibles al momento del cierre de esta nota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Franklin Washington es la tercera persona que se arroja desde lo alto de The Vessel. En diciembre una muchacha de 24 años residente en Brooklyn se arrojó desde dicha estructura. Y en febrero de 2020 un adolescente de 19 años de Nueva Jersey también saltó al vació desde la atracción ante la mirada atónita de los visitantes. --- Si está preocupado por alguien que usted sabe está pasando por una crisis o que está pensando en suicidarse, por favor contacte de inmediato a los centros de ayuda del servicio nacional Suicide Prevention Lifeline. La llamada es gratuita y está disponible en español las 24 horas del día, durante todo el año https://suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/en-espanol/ o llame al 1-888-628-9454.

