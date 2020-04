Joven detenido en Nueva York admite haber desmembrado y devorado los restos de su padre Khaled Ahmad fue detenido en Brooklyn luego de entrar en una panadería cubierto de sangre: desmembró el cuerpo de su progenitor. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Policía de Neva York detuvo a un muchacho de 26 años que asegura haber dado muerte a su padre y devorado sus restos. El escalofriante caso fue descubierto cuando este miércoles el sujeto, llamado Khaled Ahmad, ingresara a una panadería de Brooklyn cubierto en sangre y confesara su crimen a dos policías que se encontraban desayunando en el lugar. Múltiples fuentes confirmaron a People que los hechos ocurrieron hacia las 4:30 a.m. y que el sujeto solo alcanzó a decir: "Yo maté a mi padre" antes de ser esposado. Según se indica el tipo balbuceó que se había comido los restos de su progenitor, pero posteriormente se retractó. Un reporte policial indica que posteriormente la NYPD cateó la vivienda donde el arrestado pasaba la cuarentena por el coronavirus con su padre, que según la estación radial 1010-WINS se ubica en el barrio de Dyker Heights. Ahí descubrieron el cuerpo sin vida de Imad Ahmad, su progenitor, quien tenía el cuerpo mutilado. El cadáver también presentaba múltiples puñaladas. Image zoom Khaled Ahmad GOFUNDME Dicha estación indica que Ahmad esposó a su padre, le sacó las entrañas y le cortó parte de la cabeza. Luego colocó las partes al lado del cadáver. "Los paramédicos respondieron al lugar y declararon al hombre muerto en la escena", reza el documento. "La investigación continúa". Según las autoridades en la escena del crimen se descubrió un cuchillo enorme. Por su parte el detenido permanece bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza. Advertisement

