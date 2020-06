Hombre de Florida acusado de matar a su mujer e hijo: aseguran que estaba deprimido a causa de la COVID-19 Smith Rivera, de 59 años y residente en Orlando, enfrenta cargos de homicidio por la muerte de su mujer y del hijo de ambos de 21. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hombre de 59 años residente en Florida ha sido acusado de dar muerte a tiros a su mujer e hijo de 21 años. Al parecer el hombre estaba deprimido a causa de la pandemia de la COVID-19. Smith Rivera fue presentado ante la oficina del alguacil en Orlando luego del tiroteo ocurrido este domingo por la mañana en que perdieron la vida su mujer, Jodie, de 57 años; y el hijo de ambos, Matthew, de 21. Smith enfrenta cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado luego de que confesara su participación en el tiroteo, según un reporte policial obtenido por el diario The Orlando Sentinel. "Le disparé a mi mujer", confesó el sujeto sobre quien fuera su compañera sentimental. El hombre también admitió que abatió a tiros a su hijo. El hombre también le disparó a otro de sus hijos, quien afortunadamente logró escapar de la vivienda. Oficiales que acudieron al lugar de los hechos declararon muertas a ambas víctimas en la misma vivienda en la que se atentó contra su vida. Una hermana de Smith expresó al mencionado diario que el hombre estaba deprimido por la pandemia del coronavirus. Image zoom Orange County Government SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un afidávit de la investigación señala que Smith le confesó a otro hombre residente en su vivienda que le había disparado a su mujer. Tras lo ocurrido, Smith se dio a la fuga en su auto, pero fue arrestado cuando intentó volver a la vivienda ubicada en Whisper Lakes Estates, según se indica. El sujeto permanecía hasta este lunes en una cárcel del condado de Orange, sin derecho a fianza.

