Hombre de Connecticut en coma a causa del coronavirus; "Se puso realmente enfermo, realmente rápido" La esposa de un hombre de Connecticut que está en coma a causa del coronavirus advierte este mal no es broma y que no crean que es "histeria" masiva. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La mujer de un hombre de Wilton, Connecticut, que se encuentra en coma en el hospital de Danbury, está alzando la voz para rogarle a la gente que no se confíe. Su marido, asegura, enfermó muy gravemente, muy rápidamente" y desarrolló neumonía tras contraer el temible COVID-19. La mujer -que no ha revelado su identidad para poder resguardar la privacidad de la familia- indicó en una página de GoFundMe que a finales de febrero su marido realizó un viaje de negocios a una conferencia en San Francisco. El 28 de febrero regresó a casa y dijo que se sentía "muy cansado". Para el 2 de marzo presentaba ya una fiebre muy alta que atribuyeron a la gripe común, según indicó la mujer al diario Connecticut Post. Al poco tiempo dio positivo en una prueba de coronavirus tras lo cual desarrolló una neumonía. "Rápidamente se convirtió en una neumonía bilateral y lo hospitalizaron una semana después por problemas respiratorios", narró la mujer en su petición en línea donde solicita al público la ayuden financieramente. "Ahora está en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Danbury en coma inducido conectado a un ventilador". El paciente, cuyo nombre no ha sido revelado, con sus bebés mellizos: Image zoom GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo sé que mucha gente está diciendo que esto es histeria, pero creo que es realmente importante que la gente tome esto con seriedad", apunta la mujer en su página de GoFundMe. "Mi esposo se puso realmente enfermo, realmente rápido". Afortunadamente parece que el hombre ya no ha presentado fiebre y ahora surge la esperanza de que se recupere. Por su parte la mujer y sus mellizos permanecen en casa bajo cuarentena y ella, que es enfermera pagada por hora, no podrá trabajar en un tiempo hasta que las cosas se normalicen en la familia. Advertisement

