Acusan a un hombre de romperle un brazo y 22 costillas a su bebé de tres meses de nacida Dashun Montae Bush, de 19 años, fue detenido en Alabama y acusado de romperle un brazo y 22 costillas a su hija de tres meses. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dashun Montae Bush, un joven padre de 19 años, fue detenido en Alabama y acusado formalmente de abuso infantil tras presuntamente atacar en repetidas ocasiones a su hija de solo tres meses de nacida dejándola con un brazo, una pierna y 22 costillas rotos. El sujeto fue detenido la semana pasada en el poblado de Wilsonville, ubicado en el condado de Shelby, al norte de Montgomery, la capital del estado. La policía municipal de Caldera informó que la madre de la menor fue quien la llevó al hospital a principios de diciembre cuando se precató que no se encontraba bien de salud. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Médicos examinaron a la bebé y descubrieron que sue cuerpecito presentaba un brazo, una pierna y 22 costillas fracturados. Las múltiples heridas se encontraban ya en distintos estados de sanación cuando la menor llegó al hospital, según indican documentos de la corte obtenidos por FOX-5. La menor fue colocada bajo custodia de las autoridades estatales. Por su parte Montae Bush fue puesto en libertad tras fijársele una fianza de $60,000. Se desconoce si tiene representación legal. Advertisement

