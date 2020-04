Hombre de 32 años que murió de Coronavirus se despidió de su familia con esta emotiva carta Antes de morir por el Coronavirus, este hombre de 32 años le escribió una emotiva carta de despedida a su familia. Estas fueron sus últimas palabras para sus seres queridos. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes de ser entubado como parte de su tratamiento contra el Coronavirus, Jonathan Coelho, de 32 años, le escribió una carta a su esposa y sus hijos en su teléfono celular. Katie Coelho, su esposa desde hace 7 años, encontró la desgarradora carta después de que Jonathan muriera de un paro cardíaco como parte de las complicaciones del virus. El joven padre murió 28 días después de ser ingresado en el hospital y 20 días después de tener que usar un respirador. "Esta mañana inesperadamente Jonathan tuvo un paro cardíaco y falleció", Katie compartió en una cuenta de GoFundMe creada para recaudar fondos para ayudar a cubrir los gastos médicos de su esposo. "Él había mejorado significativamente en los últimos días y nos dieron un pronóstico muy optimista. La enfermera me dijo que no tenía idea porque esto sucedió". Image zoom GOFUNDME El padre de familia había sobrevivido el cáncer dos veces, tras ser diagnosticado a los 8 años y luego a los 16. Jonathan había estado en remisión por casi 20 años y los doctores le aseguraron a la familia que no esperaban que sufriera complicaciones graves. Image zoom GOFUNDME "Lloré y le dijo lo mucho que yo y los niños lo amábamos", dijo su esposa, quien lo acompañó en la unidad de cuidados intensivos. "Cuando me devolvieron el teléfono celular de Jonathan, lo encendí y vio una nota que él me escribió el día antes de que lo entubaran", añade. En la carta, Jonathan le decía a su familia: "Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que yo podría haber deseado. Soy tan afortunado, me siento tan orgulloso de ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny." Jonathan también llenó de elogios a su esposa. "Katie, tú eres la persona más bella y bondadosa que yo he conocido. Asegúrate de vivir tu vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti". Image zoom GOFUNDME El padre de Penélope, de 10 meses, y Braedyn, de 2 años, también habló maravillas de sus hijos. "Dile a Braedyn que él es mi mejor amigo y estoy orgulloso de ser su papá. Dile a Penélope que es una princesa y que ella puede lograr lo que quiera en la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom GOFUNDME Jonathan dio positivo al COVID-19 el marzo 26 y fue hospitalizado tras presentar dificultades al respirar. Que en paz descanse. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

