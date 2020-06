Padre de mellizos de 1 año que murieron encerrados en su auto se declara culpable Juan Rodríguez, de 39 años y residente en el condado de Rockland, en Nueva York, no pisará la cárcel tras la muerte de sus hijos. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Juan Rodríguez, un hombre de 39 años cuyos mellizos de 1 año murieron por un golpe de calor en su carro cuando él olvidó llevarlos a la guardería, se ha declarado culpable. El residente del condado de Rockland evitará así pisar la cárcel. Este martes, Rodríguez compareció virtualmente ante el juez Jeffrey Rosenblueth del tribunal del condado del Bronx. El hombre enfrentaba dos cargos de peligro imprudente en segundo grado, un delito menor. Al aceptar su responsabilidad en los hechos, Rodríguez evitó una sanción de tiempo en la cárcel con una liberación condicional, la cual podría quedar anulada si es arrestado dentro de un plazo de 12 meses posteriores a la sentencia. El caso de Rodríguez causó impacto en la comunidad luego de que el veterano de guerra de Irak, que trabajaba en un hospital del Bronx, fuera acusado de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio por negligencia criminal tras dejar a sus hijos Luna y Phoenix en el interior de su auto Honda en junio del 2019. Los niños permanecieron en el interior del auto durante aproximadamente 8 horas y fueron descubiertos por su propio padre cuando volvió a recoger su vehículo luego de su jornada de trabajo en el Bronx Veterans Affairs hospital. “Me quedé en blanco: ¡Mis bebés están muertos! ¡Maté a mis bebés!”, gritaba el padre desesperado al pedir ayuda a la policía. “Yo asumí que los había dejado en la guardería antes de irme a trabajar”, explicó el hombre al ser interrogado en el lugar de los hechos. Image zoom Mark Lennihan/AP/Shutterstock La pareja con sus hijos Luna y Phoenix antes de que ocurriera la tragedia. Image zoom GOFUNDME Video de archivo que muestra el auto en que quedaron encerrados los niños. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1155241482988732416&ref_url=https%3A%2F%2Fpeopleenespanol.com%2Fnoticias%2Fmellizos-mueren-olvidados-en-un-carro%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez se encontraba en libertad luego de haber depositado una fianza de $100,000, según informa The New York Post. El motivo de su declaración es "para que él pueda seguir adelante con su vida y dejar esto atrás", expresó su abogado a dicho diario este martes. "Su familia continúa sanando y trabajando para que un día todos los niños estén a salvo en el interior de autos calientes" Rodríguez y su esposa, Marissa, trabajan actualmente en crear una fundación para crear conciencia sobre los carros cuando se calientan y ayudar a prevenir que otras familias pasen por una tragedia como la que les ha ocurrido a ellos. "Este es un incidente trágico, desafortunado", exclamó por su parte Darcel Clark, el fiscal de distrito que supervisó el caso. "Espero que con el clima caliente, que ya ha llegado, las personas a cargo de menores estén mucho más alerta ante la presencia de estos en el interior de un carro".

