Espeluznante VIDEO: Captan a hombre con la cabeza decapitada de su mujer en las manos caminando en público Autoridades en Uttar Pradesh detuvieron a un hombre que decaptió a su mujer y luego caminó por más de tres millas con la cabeza ensangrentada en las manos. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aterradoras escenas se vivieron en una ciudad al norte de la India cuando un hombre fue captado caminando entre la muchedumbre con la cabeza decapitada de su mujer en la mano. El espeluznante momento ha quedado captado en un video viral. Los hechos sucedieron este sábado 1 de febrero en el estado de Uttar Pradesh después de que el presunto asesino Akhilesh Rawat, de 30 años, discutiera violentamente con quien fuera su mujer durante dos años y que en vida respondía al nombre de Rajani, de 26. Al parecer el hombre atacó a su consorte con una arma blanca y afilada -aún no revelada- decapitándola. Luego, Rawat caminó durante más de tres millas con la cabeza en las manos, según detalla el diario The Times of India. En el video en cuestión se observa al sujeto caminando entre los aterrorizados transeúntes y ciclistas que no pueden dar crédito a sus ojos. Increíblemente, el sujeto fue aprehendido en las cercanías de la comisaría local de Jahangirabad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hemos recuperado el arma en el hogar del acusado”, aseguró posteriormente Arvind Chaturvedi, superintendente de la policía a The Hindustan Times. Según se reveló hace tres meses la pareja tuvo una bebé que murió a los pocos días de nacida debido a una enfermedad no revelada. “Tras la muerte de su hija la víctima se fue a vivir a casa de sus padres”, explicó Chaturvedi. “[Pero] hace cuatro días Akhilesh consiguió traerla a casa de nuevo”. Rawat enfrenta ahora un cargo por asesinato, así como un cargo por “muerte por dote nupcial” que fue levantado en su contra por el padre de la víctima. Las autoridades intentan determinar ahora el motivo del crimen. Advertisement

